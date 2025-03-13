Основатель ГК «Титан» Сутягинский рассказал о проблемах нефтехимической отрасли

Помимо этого, основатель ГК «Титан» отметил недостаточную пропускную способность отдельных участков железнодорожной сети, в частности на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это накладывает ограничения на погрузки как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Ещё одна проблема — ограничения на прием порожних вагонов, что создает сложности для промышленности, особенно для предприятий непрерывного цикла.