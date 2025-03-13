Основатель ГК «Титан» Сутягинский рассказал о проблемах нефтехимической отрасли

Posted 13 марта, 16:35
Published 13 марта, 16:35
Modified 13 марта, 16:35
Updated 13 марта, 16:35
Ключевыми проблемами он назвал дефицит квалифицированных кадров, высокие цены на сырье и дороговизну кредитов.
Сутягинский назвал основными причинами инфляции в России цены и тарифы монополий, колебания курса рубля и высокую стоимость привлечения заемных денег. Он считает, что борьба с инфляцией должна включать в себя регулирование тарифов, а не только меры денежно-кредитной политики. Это позволит найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Особое внимание Сутягинский уделил проблемам логистики, которые сильно влияют на работу промышленных предприятий. Одной из главных трудностей он назвал общее увеличение железнодорожных тарифов. Только в декабре 2022 года они выросли на 13,8% в рамках ежегодной индексации.
Помимо этого, основатель ГК «Титан» отметил недостаточную пропускную способность отдельных участков железнодорожной сети, в частности на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это накладывает ограничения на погрузки как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Ещё одна проблема — ограничения на прием порожних вагонов, что создает сложности для промышленности, особенно для предприятий непрерывного цикла.
«Необходимо внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку, — расширить перечень станций для обеспечения перевозки со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства. Нужно вернуться к вопросу пересмотра Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла получали сырье в приоритетном порядке», — отметил Сутягинский.
Данные проблемы, по словам основателя ГК «Титан», не только затрудняют логистику, но и оказывают негативное влияние на экспортные возможности российских компаний, что плохо сказывается на развитии всей отрасли. Сутягинский добавил, что в современных условиях нужен комплексный подход со стороны государства и бизнеса для обеспечения устойчивого роста нефтехимической и полимерной промышленности в России.