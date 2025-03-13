ПСБ расширил возможности сберегательных продуктов

Также ПСБ расширил возможности по вкладу «Мой доход»**: для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, действует надбавка в размере 1 п. п., соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада «Мой доход» также действует надбавка в 1 п. п. Кроме того, в рамках действующей акции «Бонус к пенсии» можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2000 рублей при переводе пенсии в ПСБ.