prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 09:25

Published 13 марта, 09:25

Modified 13 марта, 09:27

Updated 13 марта, 09:27

СГК стала партнером национальных проектов России

СГК стала партнером национальных проектов России

13 марта 2025, 09:25
Фото: СГК.
«Сибирская генерирующая компания» получила статус «Партнёр национальных проектов России». Торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад» состоялась в координационном центре Правительства РФ.

Это первая в России награда, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

В мероприятии участвовали заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и общественных организаций.

«Эта премия отражает вклад бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. Финалисты активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет. Символично, что совокупный объем инвестиций участников Премии сезона 2024-2025 превысил 103 млрд рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась в 2,6 раза», — отметил Александр Новак.

СГК удостоена статуса «Партнёр национальных проектов России» за реализацию нескольких общественно-значимых проектов в регионах своего присутствия.

Фото: СГК

В Красноярском крае активное участие в них принимают не только сотрудники Компании, но и жители региона.

Так, по инициативе сотрудников СГК уже много лет реализуется волонтерский проект «За живое». Энергетики помогают приютам для бездомных животных. Осенью 2024 года зоозащитным организациям в Красноярске, Назарове и Канске передали почти 500 кг сухих кормов и круп, а многим питомцам нашли любящих хозяев.

Ежегодно активный отклик получает «Зеленая дружина». В проекте принимают участие жители городов края, представители общественных организаций, волонтеры, школьники. Вместе с энергетиками они озеленяют парки, улицы, скверы, территории школ и детских садов. Например, прошлой осенью сиреневые аллеи украсили дворы школ № 156, № 50 и лицея № 9 в Красноярске. Зеленый марафон проводится с 2015 года. В целом за этот период в регионе уже высажено более 7 тысяч саженцев молодых деревьев и кустарников.

Развивается экопроект Компании «Сибирь заряжает». В этом году в краевой столице СГК установит еще 21 электрозарядную станцию для электрокаров. Вместе с другими проектами их станет уже 200.

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок со всей страны. Экспертный отбор успешно прошли 550 проектов, представленных 252 организациями — российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика