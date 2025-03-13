СГК стала партнером национальных проектов России

Ежегодно активный отклик получает «Зеленая дружина». В проекте принимают участие жители городов края, представители общественных организаций, волонтеры, школьники. Вместе с энергетиками они озеленяют парки, улицы, скверы, территории школ и детских садов. Например, прошлой осенью сиреневые аллеи украсили дворы школ № 156, № 50 и лицея № 9 в Красноярске. Зеленый марафон проводится с 2015 года. В целом за этот период в регионе уже высажено более 7 тысяч саженцев молодых деревьев и кустарников.