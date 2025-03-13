СГК стала партнером национальных проектов России

Posted 13 марта, 09:25
Published 13 марта, 09:25
Modified 13 марта, 09:27
Updated 13 марта, 09:27
Это первая в России награда, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.
В мероприятии участвовали заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и общественных организаций.
«Эта премия отражает вклад бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. Финалисты активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет. Символично, что совокупный объем инвестиций участников Премии сезона 2024-2025 превысил 103 млрд рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась в 2,6 раза», — отметил Александр Новак.
СГК удостоена статуса «Партнёр национальных проектов России» за реализацию нескольких общественно-значимых проектов в регионах своего присутствия.
В Красноярском крае активное участие в них принимают не только сотрудники Компании, но и жители региона.
Так, по инициативе сотрудников СГК уже много лет реализуется волонтерский проект «За живое». Энергетики помогают приютам для бездомных животных. Осенью 2024 года зоозащитным организациям в Красноярске, Назарове и Канске передали почти 500 кг сухих кормов и круп, а многим питомцам нашли любящих хозяев.
Ежегодно активный отклик получает «Зеленая дружина». В проекте принимают участие жители городов края, представители общественных организаций, волонтеры, школьники. Вместе с энергетиками они озеленяют парки, улицы, скверы, территории школ и детских садов. Например, прошлой осенью сиреневые аллеи украсили дворы школ № 156, № 50 и лицея № 9 в Красноярске. Зеленый марафон проводится с 2015 года. В целом за этот период в регионе уже высажено более 7 тысяч саженцев молодых деревьев и кустарников.
Развивается экопроект Компании «Сибирь заряжает». В этом году в краевой столице СГК установит еще 21 электрозарядную станцию для электрокаров. Вместе с другими проектами их станет уже 200.
Всего на участие в Премии поступило 759 заявок со всей страны. Экспертный отбор успешно прошли 550 проектов, представленных 252 организациями — российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов.