Сибиряки оплатили покупки с помощью улыбки более 2 млн раз с начала года

Posted 13 марта, 07:01
Published 13 марта, 07:01
Modified 13 марта, 07:32
Updated 13 марта, 07:32
За весь 2024 год жители регионов Сибири совершили более 2,6 млн оплат улыбкой, а в первые два месяца 2025 года сибиряки воспользовались сервисом, нажав на кассовом терминале кнопку со СберКотом, более 2,3 млн раз.
В феврале в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) была подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг.
«Аутентификация по биометрическим персональным данным встроена в массовые сервисы Сбера, заменяя банковскую карту и привычные документы. Особенно популярна оплата улыбкой. Сибиряки по достоинству оценили преимущество такого способа оплаты. С его помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги, не используя не только наличные, но и банковский пластик, или устройство с NFC-модулем», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Банк стал первым среди российских операторов коммерческих биометрических систем, кто реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.