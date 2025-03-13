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Posted 13 марта, 07:01

Published 13 марта, 07:01

Modified 13 марта, 07:32

Updated 13 марта, 07:32

Сибиряки оплатили покупки с помощью улыбки более 2 млн раз с начала года

Сибиряки оплатили покупки с помощью улыбки более 2 млн раз с начала года

13 марта 2025, 07:01
Фото: Сбер.
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Сибиряки в 2025 году стали чаще улыбаться СберКоту на кассовых терминалах, оплачивая самые разные товары и услуги с помощью сервиса «Оплата улыбкой». Он позволяет совершать платеж по биометрии лица человека.

За весь 2024 год жители регионов Сибири совершили более 2,6 млн оплат улыбкой, а в первые два месяца 2025 года сибиряки воспользовались сервисом, нажав на кассовом терминале кнопку со СберКотом, более 2,3 млн раз.

В феврале в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) была подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг.

«Аутентификация по биометрическим персональным данным встроена в массовые сервисы Сбера, заменяя банковскую карту и привычные документы. Особенно популярна оплата улыбкой. Сибиряки по достоинству оценили преимущество такого способа оплаты. С его помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги, не используя не только наличные, но и банковский пластик, или устройство с NFC-модулем», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Банк стал первым среди российских операторов коммерческих биометрических систем, кто реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.

#Владислав Савончик
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