Сотрудников БоГЭС отметили госнаградами

Posted 13 марта, 09:21
Published 13 марта, 09:21
Modified 13 марта, 09:23
Updated 13 марта, 09:23
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены старший мастер участка Виталий Базанов, водитель погрузчика Виктор Вербицкий, заместитель начальника Службы технологических систем управления по релейной защите и автоматике Алексей Калугин, начальник Службы охраны труда и производственного контроля Виктор Костромин, специалист Административно-хозяйственного отдела Салавуддин Мейланов.
Тем же указом президента РФ за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено начальнику Оперативной службы Владиславу Никитину, начальнику Производственно-технической службы Роману Перевалову и начальнику Службы мониторинга оборудования Сергею Хабарову.
«Каждый из награжденных сотрудников Богучанской ГЭС — настоящий профессионал, мастер своего дела. Все свои знания и опыт они отдают станции, решению ее производственных задач. Поздравляю награжденных, и верю, что они станут примером для всех коллег», — сказал Гендиректор БоГЭС Владислав Кобяков.
ГЭС является одним из лидеров российской гидроэнергетики по производству электроэнергии и производительности труда. На протяжении 2022–2024 годов станция поставляла потребителям более 20 млрд киловатт-часов электроэнергии в год при проектной производительности 17,6 млрд киловатт-часов. В 2024 году коллектив станции успешно выполнил программу планового текущего и капитального ремонта основного оборудования и обновил несколько рекордов производства, включая выработку за год, полугодие, квартал и месяц.
АО «Богучанская ГЭС» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Красноярского края — в 2024 году станция выплатила в бюджеты всех уровней 12 млрд 772 млн рублей, что на 1 млрд 122 млн рублей больше, чем в 2023 году. Станция регулярно оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры и образования, поддерживает некоммерческие организации, спортивные школы и клубы Кежемского района.