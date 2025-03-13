Сотрудников БоГЭС отметили госнаградами

ГЭС является одним из лидеров российской гидроэнергетики по производству электроэнергии и производительности труда. На протяжении 2022–2024 годов станция поставляла потребителям более 20 млрд киловатт-часов электроэнергии в год при проектной производительности 17,6 млрд киловатт-часов. В 2024 году коллектив станции успешно выполнил программу планового текущего и капитального ремонта основного оборудования и обновил несколько рекордов производства, включая выработку за год, полугодие, квартал и месяц.