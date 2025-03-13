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Posted 13 марта, 09:21

Published 13 марта, 09:21

Modified 13 марта, 09:23

Updated 13 марта, 09:23

Сотрудников БоГЭС отметили госнаградами

Сотрудников БоГЭС отметили госнаградами

13 марта 2025, 09:21
Фото: БоГЭС.
Восемь работников АО «Богучанская ГЭС» отмечены государственные награды. Соответствующий указ издал президент России.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены старший мастер участка Виталий Базанов, водитель погрузчика Виктор Вербицкий, заместитель начальника Службы технологических систем управления по релейной защите и автоматике Алексей Калугин, начальник Службы охраны труда и производственного контроля Виктор Костромин, специалист Административно-хозяйственного отдела Салавуддин Мейланов.

Тем же указом президента РФ за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено начальнику Оперативной службы Владиславу Никитину, начальнику Производственно-технической службы Роману Перевалову и начальнику Службы мониторинга оборудования Сергею Хабарову.

«Каждый из награжденных сотрудников Богучанской ГЭС — настоящий профессионал, мастер своего дела. Все свои знания и опыт они отдают станции, решению ее производственных задач. Поздравляю награжденных, и верю, что они станут примером для всех коллег», — сказал Гендиректор БоГЭС Владислав Кобяков.

ГЭС является одним из лидеров российской гидроэнергетики по производству электроэнергии и производительности труда. На протяжении 2022–2024 годов станция поставляла потребителям более 20 млрд киловатт-часов электроэнергии в год при проектной производительности 17,6 млрд киловатт-часов. В 2024 году коллектив станции успешно выполнил программу планового текущего и капитального ремонта основного оборудования и обновил несколько рекордов производства, включая выработку за год, полугодие, квартал и месяц.

АО «Богучанская ГЭС» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Красноярского края — в 2024 году станция выплатила в бюджеты всех уровней 12 млрд 772 млн рублей, что на 1 млрд 122 млн рублей больше, чем в 2023 году. Станция регулярно оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры и образования, поддерживает некоммерческие организации, спортивные школы и клубы Кежемского района.

#Владислав Савончик
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