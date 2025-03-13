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Posted 13 марта, 01:30

Published 13 марта, 01:30

Modified 13 марта, 11:33

Updated 13 марта, 11:33

В США отложили пуск корабля Crew Dragon с красноярским космонавтом на борту

В США отложили пуск корабля Crew Dragon с красноярским космонавтом на борту

13 марта 2025, 01:30
Фото: Роскосмос.
Nasa и SpaceX менее чем за час до старта отложили запуск корабля Crew Dragon. На нем должны были отправиться к МКС космонавты, среди которых Кирилл Песков из Назарова.

Старт был запланирован в штате Флорида на 02:49 по московскому времени. Космонавты уже были на корабле, но запуск отменили из-за проблем с гидравлической системой крепления ракеты, сообщили в Nasa. Следующая возможность для запуска появится как минимум через сутки.

Обновление: позднее Nasa назвало причиной отмены сильный ветер и осадки, прогнозируемые на траектории полёта.

Вместе с Песковым в космос отправятся два космонавта из США и один из Японии. Уроженец Назарова выступит в качестве специалиста миссии.

Накануне старта Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.

Песков станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.

#Владислав Савончик#Назарово#МКС#Космонавт
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