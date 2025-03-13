В США отложили пуск корабля Crew Dragon с красноярским космонавтом на борту

Старт был запланирован в штате Флорида на 02:49 по московскому времени. Космонавты уже были на корабле, но запуск отменили из-за проблем с гидравлической системой крепления ракеты, сообщили в Nasa. Следующая возможность для запуска появится как минимум через сутки.