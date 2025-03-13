В США отложили пуск корабля Crew Dragon с красноярским космонавтом на борту

Posted 13 марта, 01:30
Published 13 марта, 01:30
Modified 13 марта, 11:33
Updated 13 марта, 11:33
Старт был запланирован в штате Флорида на 02:49 по московскому времени. Космонавты уже были на корабле, но запуск отменили из-за проблем с гидравлической системой крепления ракеты, сообщили в Nasa. Следующая возможность для запуска появится как минимум через сутки.
Обновление: позднее Nasa назвало причиной отмены сильный ветер и осадки, прогнозируемые на траектории полёта.
Вместе с Песковым в космос отправятся два космонавта из США и один из Японии. Уроженец Назарова выступит в качестве специалиста миссии.
Накануне старта Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.
Песков станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.