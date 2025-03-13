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Posted 13 марта, 03:12

Published 13 марта, 03:12

Modified 13 марта, 11:29

Updated 13 марта, 11:29

Теневых банкиров из Красноярска задержали за обналичку более 250 миллионов

Теневых банкиров из Красноярска задержали за обналичку более 250 миллионов

13 марта 2025, 03:12
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в СК России.

По версии следствия, с 2022 года пятеро подозреваемых незаконно выводили наличку. Они учреждали фирмы через подставных лиц «из числа граждан с низким социальным статусом». Затем под видом сделок фигуранты обналичивали деньги для клиентов-предпринимателей. За это они просили не менее 10% от выводимой суммы.

Подозреваемые создали более 50 фирм, через которые вывели более 250 миллионов рублей. Так они заработали более 25 миллионов рублей.

Еще фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур края на сумму более 400 миллионов рублей.

Видео: СК Красноярского края.

12 марта подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии.

При обысках следователи изъяли документы, золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили.

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