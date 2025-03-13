Теневых банкиров из Красноярска задержали за обналичку более 250 миллионов

По версии следствия, с 2022 года пятеро подозреваемых незаконно выводили наличку. Они учреждали фирмы через подставных лиц «из числа граждан с низким социальным статусом». Затем под видом сделок фигуранты обналичивали деньги для клиентов-предпринимателей. За это они просили не менее 10% от выводимой суммы.