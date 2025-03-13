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Posted 13 марта, 12:51

Published 13 марта, 12:51

Modified 13 марта, 12:53

Updated 13 марта, 12:53

В крае не хватает препаратов для паллиативных детей. Минздрав их не закупил

В крае не хватает препаратов для паллиативных детей. Минздрав их не закупил

13 марта 2025, 12:51
Фото: t.me/zaitsev24.
В Красноярском крае не хватает еще нескольких важных препаратов: сильнодействующих противоэпилептических лекарств и препарата Колистин.

На проблемы пожаловались родители из Березовки. Как пишет депутат заксобрания Илья Зайцев, один ребенок, мальчик, дышит через аппарат искусственной вентиляции легких, а у девочки гастростома — лекарство Колистин помогает бороться с инфекциями, которые при развиваются при болезнях.

«Проблемы с лекарствами и питанием начались в феврале и продолжаются до сих пор», — говорит депутат.
Фото: t.me/zaitsev24

Детей в итоге обеспечили почти всем необходимым на «ближайшее время», но системно проблему это не решает ни в этих двух историях, ни в других — контрактов, заключенных министерством здравоохранения края на 2025 год, нет.

«Например, на Колистин закупку объявили только 7 марта. Хотя районная больница всю потребность в свою заявку включала и в министерстве здравоохранения утверждала еще в конце прошлого года. Необходимые средства на приобретение препаратов и спецпитания в бюджете края были предусмотрены».
  • 12 марта в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности при обеспечении жителей лекарствами.
  • 25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары. Как рассказали «ПМ» красноярки, им не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп, препараты. Рецепты выписывают вовремя, но в аптеке их нет, и рецепты уходят на отсроченное обслуживание.
  • В минздраве края спустя несколько дней заявили, что все медикаменты закуплены вовремя, как для детей, так и для взрослых, и « имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве».
  • Однако и после этих заявлений жалобы продолжили появляться. Люди обвиняли министерство во лжи.
  • Проблемы есть еще с препаратами для больных муковисцидозом.
  • Позже красноярцы стали жаловаться, что врачи отказываются или просто не могут выписывать рецепты на лекарства. Препаратов нет в аптеке.
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