В крае не хватает препаратов для паллиативных детей. Минздрав их не закупил

Posted 13 марта, 12:51
Published 13 марта, 12:51
Modified 13 марта, 12:53
Updated 13 марта, 12:53
На проблемы пожаловались родители из Березовки. Как пишет депутат заксобрания Илья Зайцев, один ребенок, мальчик, дышит через аппарат искусственной вентиляции легких, а у девочки гастростома — лекарство Колистин помогает бороться с инфекциями, которые при развиваются при болезнях.
«Проблемы с лекарствами и питанием начались в феврале и продолжаются до сих пор», — говорит депутат.
Детей в итоге обеспечили почти всем необходимым на «ближайшее время», но системно проблему это не решает ни в этих двух историях, ни в других — контрактов, заключенных министерством здравоохранения края на 2025 год, нет.
«Например, на Колистин закупку объявили только 7 марта. Хотя районная больница всю потребность в свою заявку включала и в министерстве здравоохранения утверждала еще в конце прошлого года. Необходимые средства на приобретение препаратов и спецпитания в бюджете края были предусмотрены».