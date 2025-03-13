В Красноярске и крае начали устанавливать еще 40 камер наблюдения. Где?

Сейчас камеры монтируют. Затем их запустят и протестируют. 10 из них будут работать в Красноярске, 24 — на федеральных трассах Р-255- и Р-257, две — в Минусинске, по одной — в Ачинске, Сосновоборске, Зеленогорске и на автодороге «Красноярск — Березовка — Ермолаево».