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Posted 13 марта, 12:16

Published 13 марта, 12:16

Modified 13 марта, 12:18

Updated 13 марта, 12:18

В Красноярске и крае начали устанавливать еще 40 камер наблюдения. Где?

В Красноярске и крае начали устанавливать еще 40 камер наблюдения. Где?

13 марта 2025, 12:16
Фото: t.me/krudor_2650627.
В Красноярске и крае начали устанавливать новые стационарные камеры наблюдения за нарушениями ПДД — всего их будет 40.

Госконтракт на установку 80 камер наблюдения краевое управлении автодорог заключило в июле 2024 года. Работы разбили на два этапа: первые 40 камер заработали в феврале. Остальные 40 должны запустить в июне.

Сейчас камеры монтируют. Затем их запустят и протестируют. 10 из них будут работать в Красноярске, 24 — на федеральных трассах Р-255- и Р-257, две — в Минусинске, по одной — в Ачинске, Сосновоборске, Зеленогорске и на автодороге «Красноярск — Березовка — Ермолаево».

Адреса, где будут установлены стационарные камеры:
  • Красноярск — улица Пограничников, 35;
  • Красноярск — пересечение улиц Гайдашовка и Полигонная;
  • Красноярск — пересечение улиц Ладо Кецховели и Толстого;
  • Красноярск — пересечение Свободного и Высотной;
  • Красноярск — Академика Киренского, 17а ст1;
  • Красноярск — пересечение Металлургов и Ястынская;
  • Красноярск — пересечение улиц Павлова и Добролюбова;
  • Красноярск — пересечение улиц Волжская и Аральская;
  • Красноярск — пересечение Брянской и Сокольского;
  • Красноярск — пересечение Грунтовой и переулка Автобусный;
  • Емельяновский район — 807 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Сосновоборск — пересечение улиц Ленинского Комсомола и 9 Пятилетки;
  • Балахтинский район — 137 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Минусинск — пересечение улиц Кызыльская и Чайковского;
  • Минусинск — пересечение улиц Абаканская и Советская;
  • Минусинский район — 457 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Минусинский район — 449 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Минусинский район — 429 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Шушенский район — 469 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Ермаковский район — 515 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Ермаковский район — 525 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Ермаковский район — 655 километр трассы Р-257 «Енисей»;
  • Емельяновский район — 783 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Емельяновский район — 762 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Козульский район — 698 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Козульский район — 691 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Ачинск — пересечение проспекта Лапенкова и улицы Стасовой;
  • Ачинский район — 633 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Ачинский район — 656 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Боготольский район — 612 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Боготольский район — 583 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Манский район — 892 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Уярский район — 921 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Рыбинский район — 965 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Рыбинский район — 984 километр трассы Р-255 «Сибирь»;
  • Березовский район — 15 километр автодороги «Красноярск-Березовка-Ермолаево»;
  • Рыбинский район — 990 километр трассы Р-255 «Сибирь;
  • Зеленогорск — пересечение улиц Октябрьская и Центральная;
  • Иланский район — 1066 километр трассы Р-255 „Сибирь“;
  • Нижнеингашский район — 1117 километр трассы Р-255 „Сибирь“.

Комплексы зафиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе, невключенные фары, проезд на красный свет, заезд на стоп-линию, не пристегнутый ремнем безопасности и разговор потелефону.

В настоящее время в Красноярском крае функционируют 71 передвижной и 165 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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