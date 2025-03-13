В Красноярске и крае начали устанавливать еще 40 камер наблюдения. Где?

Posted 13 марта, 12:16
Published 13 марта, 12:16
Modified 13 марта, 12:18
Updated 13 марта, 12:18
Госконтракт на установку 80 камер наблюдения краевое управлении автодорог заключило в июле 2024 года. Работы разбили на два этапа: первые 40 камер заработали в феврале. Остальные 40 должны запустить в июне.
Сейчас камеры монтируют. Затем их запустят и протестируют. 10 из них будут работать в Красноярске, 24 — на федеральных трассах Р-255- и Р-257, две — в Минусинске, по одной — в Ачинске, Сосновоборске, Зеленогорске и на автодороге «Красноярск — Березовка — Ермолаево».
Комплексы зафиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе, невключенные фары, проезд на красный свет, заезд на стоп-линию, не пристегнутый ремнем безопасности и разговор потелефону.
В настоящее время в Красноярском крае функционируют 71 передвижной и 165 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.