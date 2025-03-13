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Posted 13 марта, 09:35

Published 13 марта, 09:35

Modified 13 марта, 09:37

Updated 13 марта, 09:37

В Красноярске подешевела аренда студий. В городе самая низкая цена среди миллионников

В Красноярске подешевела аренда студий. В городе самая низкая цена среди миллионников

13 марта 2025, 09:35
Фото: prmira.ru.
Медианная ставка долгосрочной аренды студий в Красноярске снизилась.

В Красноярске медианная долгосрочная аренда студий по итогам февраля 2025 года обойдется в среднем в 18 000 рублей в месяц, сообщили нам аналитики «Яндекс Аренды». Цены за месяц снизились на 1,2%.

При этом стоимость аренды студий в Красноярске оказалась самой низкой в сравнении с остальными городами-миллионниками.

Стоимость «однушек» в Красноярске в феврале не изменилась и составила 25 000 рублей, а вот двухкомнатные квартиры немного выросли в цене в течение месяца — на 2,8%, до 34 000 рублей.

Рост ставки долгосрочной аренды «двушек» аналитики связывают с выходом на рынок наиболее дорогих лотов в новостройках.

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