В Красноярске подешевела аренда студий. В городе самая низкая цена среди миллионников

Posted 13 марта, 09:35
Published 13 марта, 09:35
Modified 13 марта, 09:37
Updated 13 марта, 09:37
В Красноярске медианная долгосрочная аренда студий по итогам февраля 2025 года обойдется в среднем в 18 000 рублей в месяц, сообщили нам аналитики «Яндекс Аренды». Цены за месяц снизились на 1,2%.
При этом стоимость аренды студий в Красноярске оказалась самой низкой в сравнении с остальными городами-миллионниками.
Стоимость «однушек» в Красноярске в феврале не изменилась и составила 25 000 рублей, а вот двухкомнатные квартиры немного выросли в цене в течение месяца — на 2,8%, до 34 000 рублей.
Рост ставки долгосрочной аренды «двушек» аналитики связывают с выходом на рынок наиболее дорогих лотов в новостройках.