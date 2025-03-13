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Posted 13 марта, 03:52

Published 13 марта, 03:52

Modified 13 марта, 11:28

Updated 13 марта, 11:28

В Красноярске ФСБ задержала «неонациста» за комментарии о мигрантах

В Красноярске ФСБ задержала «неонациста» за комментарии о мигрантах

13 марта 2025, 03:52
Фото: 1MI.
Красноярца задержали сотрудники краевого УФСБ за комментарии о жителях Центральной Азии. В управлении назвали мужчину «сторонником неонацистской идеологии».

По версии силовиков, 23-летний красноярец оставлял комментарии в одном из новостных телеграм-каналов. В этих сообщениях, как заявляется, содержались «призывы к осуществлению насильственных действий в отношении выходцев из Центрально-Азиатского региона».

ФСБ возбудила уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет колонии.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Экстремизм#Уголовное дело#Мигранты#УФСБ
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