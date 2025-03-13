В Красноярске ФСБ задержала «неонациста» за комментарии о мигрантах

Posted 13 марта, 03:52
Published 13 марта, 03:52
Modified 13 марта, 11:28
Updated 13 марта, 11:28
По версии силовиков, 23-летний красноярец оставлял комментарии в одном из новостных телеграм-каналов. В этих сообщениях, как заявляется, содержались «призывы к осуществлению насильственных действий в отношении выходцев из Центрально-Азиатского региона».
ФСБ возбудила уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет колонии.