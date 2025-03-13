prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 08:51

Published 13 марта, 08:51

Modified 13 марта, 08:53

Updated 13 марта, 08:53

В СК объяснили, почему красноярке пришлось похоронить брата без головы

В СК объяснили, почему красноярке пришлось похоронить брата без головы

13 марта 2025, 08:51
Фото: Прима.
Красноярке пришлось похоронить своего брата без головы. В СК объяснили, почему так вышло.

Недавно красноярка рассказала, что ей отказались выдавать голову брата в морге — мужчину похоронили без неё. Дело в том, что смерть мужчины могла носить криминальный характер: он упал с лестницы и скончался от черепно-мозговой травмы, и следователи выясняют, сам ли упал погибший или его толкнули. Голову могли забрать на экспертизу.

Красноярка переживает, за чей счёт будут проводить подзахоронение части тела и когда именно вернут голову.

Официальный представитель СК по Красноярскому краю Лариса Нейланд рассказала krsk.aif.ru, что мужчина погиб 9 января. Его тело нашли в подъезде одного из жилых домов. При себе у него не было никаких документов, а местные жители опознать его не смогли. Есть ли криминал в его смерти — пока неизвестно. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.

На голове погибшего обнаружили необычное повреждение. Оно и потребовало дополнительных экспертиз. Также понадобилась постановка на краниологический учёт — снятие черепа у неопознанного длительное время человека.

«Потребовалось проведение дополнительного медико-криминалистического исследования. Для этого был взят череп погибшего. Таким образом, взятие и исследование черепа являлось составной частью судебно-медицинской экспертизы, назначенной и проведённой на основании постановления следователя», — рассказал начальник юридического отдела Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Кашуба.

В СК сообщили, что опознать тело погибшего мужчины смогли лишь в первых числах марта — после обращения жительницы Красноярска о пропаже её брата.

Следователи дали разрешение на захоронение погибшего, однако на тот момент голова все ещё проходила ряд дополнительных экспертиз. Часть тела вернут после завершения исследований.

Перезахоронение, утверждают следователи, будет производиться за счет госструктуры.

Читайте также:
Мужчина пропал, а спустя месяц его тело нашли в больнице. Виновных не ищутТело мужчины с пакетом на голове нашли в Красноярском краеВ Красноярске будут судить убийцу женщины, тело которой нашли на мусорке
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Похороны#СК#Экспертиза#Погибший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика