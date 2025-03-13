В СК объяснили, почему красноярке пришлось похоронить брата без головы

Posted 13 марта, 08:51
Published 13 марта, 08:51
Modified 13 марта, 08:53
Updated 13 марта, 08:53
Недавно красноярка рассказала, что ей отказались выдавать голову брата в морге — мужчину похоронили без неё. Дело в том, что смерть мужчины могла носить криминальный характер: он упал с лестницы и скончался от черепно-мозговой травмы, и следователи выясняют, сам ли упал погибший или его толкнули. Голову могли забрать на экспертизу.
Красноярка переживает, за чей счёт будут проводить подзахоронение части тела и когда именно вернут голову.
Официальный представитель СК по Красноярскому краю Лариса Нейланд рассказала krsk.aif.ru, что мужчина погиб 9 января. Его тело нашли в подъезде одного из жилых домов. При себе у него не было никаких документов, а местные жители опознать его не смогли. Есть ли криминал в его смерти — пока неизвестно. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.
На голове погибшего обнаружили необычное повреждение. Оно и потребовало дополнительных экспертиз. Также понадобилась постановка на краниологический учёт — снятие черепа у неопознанного длительное время человека.
«Потребовалось проведение дополнительного медико-криминалистического исследования. Для этого был взят череп погибшего. Таким образом, взятие и исследование черепа являлось составной частью судебно-медицинской экспертизы, назначенной и проведённой на основании постановления следователя», — рассказал начальник юридического отдела Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Кашуба.
В СК сообщили, что опознать тело погибшего мужчины смогли лишь в первых числах марта — после обращения жительницы Красноярска о пропаже её брата.
Следователи дали разрешение на захоронение погибшего, однако на тот момент голова все ещё проходила ряд дополнительных экспертиз. Часть тела вернут после завершения исследований.
Перезахоронение, утверждают следователи, будет производиться за счет госструктуры.