В СК объяснили, почему красноярке пришлось похоронить брата без головы

Официальный представитель СК по Красноярскому краю Лариса Нейланд рассказала krsk.aif.ru, что мужчина погиб 9 января. Его тело нашли в подъезде одного из жилых домов. При себе у него не было никаких документов, а местные жители опознать его не смогли. Есть ли криминал в его смерти — пока неизвестно. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.