Житель края больше года избивал троих пасынков. Их мать молчала

Posted 13 марта, 07:30
Published 13 марта, 07:30
Modified 13 марта, 08:13
Updated 13 марта, 08:13
Мужчина проживал с матерью 5-х детей. По версии следствия, с декабря 2023-го до марта 2025-го мужчина систематически бил детей по телу и голове. Он бил их рукояткой ножа, портфелем и металлическим ключом.
В феврале 2025 года подозреваемый запер детей в комнате, а перед этим убрал из нее всю мебель. Дети пробыли там несколько часов.
Об истязаниях мальчики рассказали школьному учителю. Детей изъяли из семьи и поместили в Центр семьи. Им оказывается психологическая помощь.
Мужчину отправили в СИЗО. Девочки 5 и 3 лет находятся с матерью.
В СК уточнили, что мать детей знала о происходящем, но никуда не сообщала.