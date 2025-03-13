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Posted 13 марта, 07:30

Published 13 марта, 07:30

Modified 13 марта, 08:13

Updated 13 марта, 08:13

Житель края больше года избивал троих пасынков. Их мать молчала

Житель края больше года избивал троих пасынков. Их мать молчала

13 марта 2025, 07:30
Фото: СК Красноярского края.
В Енисейске арестовали 31-летнего отчима, которого подозревают в избиении пасынков 7, 9 и 10 лет. Об этом сообщили в краевых СК и прокуратуре.

Мужчина проживал с матерью 5-х детей. По версии следствия, с декабря 2023-го до марта 2025-го мужчина систематически бил детей по телу и голове. Он бил их рукояткой ножа, портфелем и металлическим ключом.

В феврале 2025 года подозреваемый запер детей в комнате, а перед этим убрал из нее всю мебель. Дети пробыли там несколько часов.

Об истязаниях мальчики рассказали школьному учителю. Детей изъяли из семьи и поместили в Центр семьи. Им оказывается психологическая помощь.

Мужчину отправили в СИЗО. Девочки 5 и 3 лет находятся с матерью.

В СК уточнили, что мать детей знала о происходящем, но никуда не сообщала.

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#Владислав Савончик#Дети#Красноярский край#Прокуратура#СК#Енисейск#Насилие#Истязание
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