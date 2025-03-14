Авито запустил проект в поддержку бездомных животных

Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам. Найти раздел можно в сторис на главной странице платформы.