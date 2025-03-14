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Posted 14 марта, 09:38

Published 14 марта, 09:38

Modified 14 марта, 10:45

Updated 14 марта, 10:45

Что известно о звукорежиссере, который надругался над подростком в Норильске

Что известно о звукорежиссере, который надругался над подростком в Норильске

14 марта 2025, 09:38
Фото: соцсети / СК Красноярского края.
Директор дворца творчества детей и молодежи Норильска рассказала о 38-летнем звукорежиссере, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как сообщили в СК, вечером 8 марта мужчина пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка. Он сказал, что они смогут поиграть в компьютерную игру. Затем «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера».

О случившемся узнала мать приятеля подростка. Она и сообщила о произошедшем в полицию. Мужчину задержали.

Против него возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).

Директор дворца творчества детей и молодежи Норильска Людмила Фокшей поговорила с изданием sibnovosti.ru. Женщина заявила, что никаких странностей за мужчиной никогда не замечали.

«Абсолютно никаких. Он — техническая служба, к детям вообще не имел никакого отношения, у нас никаких сомнений. Он женат был, у него и ребенок есть. Понятно, что в этом отношении все справки об отсутствии судимости у него в наличии. Никаких, никогда, нигде. А то, что каждый в свое свободное время, кто чем занимается…», — заявила Фокшей.

Руководитель добавила, что 38-летний мужчина работал у них 10 лет. От других комментариев она воздержалась, ссылаясь на следствие.

По данным телеграм-канала Kras Mash, женщину уволили после скандала со звукорежиссером. Ситуацию Людмила Фокшей называет несправедливой и рассказывает, что и сотрудники недовольны этим. Однако изданию свое увольнение женщина не подтвердила, но и не опровергла.

Судя по информации в сети, до прихода в дворец молодежи 38-летний мужчина работал на обогатительной фабрике.

Ранее в сети появилась информации, что мужчина познакомился с подростком именно во дворце. В СК эту информацию опровергли и сообщили, что мужчина познакомился с ним не в учреждении.

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#София Штейнберг#Подросток#Несовершеннолетний#Сексуальное насилие#Норильск#Люди#Общество#Уголовное дело#Насилие#Город
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