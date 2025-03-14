Что известно о звукорежиссере, который надругался над подростком в Норильске

Posted 14 марта, 09:38
Published 14 марта, 09:38
Modified 14 марта, 10:45
Updated 14 марта, 10:45
Как сообщили в СК, вечером 8 марта мужчина пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка. Он сказал, что они смогут поиграть в компьютерную игру. Затем «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера».
О случившемся узнала мать приятеля подростка. Она и сообщила о произошедшем в полицию. Мужчину задержали.
Против него возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).
Директор дворца творчества детей и молодежи Норильска Людмила Фокшей поговорила с изданием sibnovosti.ru. Женщина заявила, что никаких странностей за мужчиной никогда не замечали.
«Абсолютно никаких. Он — техническая служба, к детям вообще не имел никакого отношения, у нас никаких сомнений. Он женат был, у него и ребенок есть. Понятно, что в этом отношении все справки об отсутствии судимости у него в наличии. Никаких, никогда, нигде. А то, что каждый в свое свободное время, кто чем занимается…», — заявила Фокшей.
Руководитель добавила, что 38-летний мужчина работал у них 10 лет. От других комментариев она воздержалась, ссылаясь на следствие.
По данным телеграм-канала Kras Mash, женщину уволили после скандала со звукорежиссером. Ситуацию Людмила Фокшей называет несправедливой и рассказывает, что и сотрудники недовольны этим. Однако изданию свое увольнение женщина не подтвердила, но и не опровергла.
Судя по информации в сети, до прихода в дворец молодежи 38-летний мужчина работал на обогатительной фабрике.
Ранее в сети появилась информации, что мужчина познакомился с подростком именно во дворце. В СК эту информацию опровергли и сообщили, что мужчина познакомился с ним не в учреждении.