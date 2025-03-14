Что известно о звукорежиссере, который надругался над подростком в Норильске

По данным телеграм-канала Kras Mash, женщину уволили после скандала со звукорежиссером. Ситуацию Людмила Фокшей называет несправедливой и рассказывает, что и сотрудники недовольны этим. Однако изданию свое увольнение женщина не подтвердила, но и не опровергла.