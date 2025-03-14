«Домклик»: Доля первичного жилья в объеме выданной ипотеки остается рекордно высокой

Posted 14 марта, 18:46
Published 14 марта, 18:46
Modified 14 марта, 18:46
Updated 14 марта, 18:46
В рамках исследования рассматривались данные за февраль 2025 года. Ключевым показателем являлся объем выданных средств, включая транши, а не число самих ипотечных займов, пишет properm.ru.
Следует отметить, что методика расчета структуры ипотечных выдач была скорректирована в январе текущего года.
В общероссийском масштабе в феврале 2025 года доминировали ипотечные кредиты на новостройки, составив 70% от общего объема. Объем сделок в этом сегменте достиг 88,7 млрд рублей, демонстрируя значительный рост по сравнению с январем 2025 года — на 79%. Однако в последние месяцы 2024 года объем ипотечных выдач на первичном рынке превышал 100 млрд рублей.
Аналитики «Домклик» полагают, что высокая доля кредитов на новостройки обусловлена действием программ льготной ипотеки.
Среди регионов, где новостройки пользуются наибольшим спросом, выделяются Бурятия, Чувашия, Архангельская область, Хабаровский край и Приморский край. В этих субъектах доля ипотечных сделок с новостройками составляет от 82% до 88%. Значительная доля сделок с новостройками также наблюдается в Москве (80,4%), Ростовской (79,4%) и Свердловской (72,1%) областях.
Что касается вторичного рынка жилья, аналитики «Домклик» подчеркивают, что в феврале 2025 года наблюдалось увеличение спроса. Объем выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке удвоился по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 31,8 млрд рублей.
Для сравнения: во втором полугодии 2024 года ежемесячный объем ипотечных выдач на вторичном рынке был почти в три раза выше — около 85 млрд рублей. Хотя в последние месяцы доля вторичного жилья в ипотечном кредитовании быстро снижалась, в феврале эта тенденция изменилась.
При этом в сфере ИЖС подъема ипотечной активности не наблюдается: в феврале 2025 года объем выданных средств составил 3,7 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в январе. Доля ИЖС в общем объеме ипотечного кредитования не превышает 3%. Тем не менее аналитики прогнозируют увеличение спроса на кредиты для ИЖС с приходом весны и лета.
К тому же вступил в силу федеральный закон, регулирующий использование эскроу-счетов при сделках на рынке ИЖС, что призвано повысить уровень защиты покупателей.
Согласно информации, предоставленной Сбером, после сезонного спада в начале года в феврале отмечен подъем ипотечной активности. Общий объем выданных кредитов по стране достиг 126,2 млрд рублей, демонстрируя значительный рост — на 80% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом наблюдался еженедельный рост спроса, а также увеличение доли льготной ипотеки, которая составила 87% от общего объема выдач.