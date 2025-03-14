«Домклик»: Доля первичного жилья в объеме выданной ипотеки остается рекордно высокой

При этом в сфере ИЖС подъема ипотечной активности не наблюдается: в феврале 2025 года объем выданных средств составил 3,7 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в январе. Доля ИЖС в общем объеме ипотечного кредитования не превышает 3%. Тем не менее аналитики прогнозируют увеличение спроса на кредиты для ИЖС с приходом весны и лета.