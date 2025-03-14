Федеральные эксперты бьют тревогу: Красноярский край останется без электричества?

Posted 14 марта, 06:13
Published 14 марта, 06:13
Modified 14 марта, 07:54
Updated 14 марта, 07:54
По данным компании «Россети Сибирь», износ электросетевого оборудования в Красноярском крае достиг 82%. За последние 10 лет количество оборудования старше 50 лет увеличилось в 46 раз, а протяженность линий со сроком службы около 70 лет — в 12 раз.
Изношенные сети требуют больших вложений в ремонт и обслуживание. Кроме того, аварии на них случаются чаще. Но средств на масштабное обновление электросетевого хозяйства нет.
Как сообщает lenta.ru, к этому привела многолетняя экономия на энергетической инфраструктуре и усиливающейся нагрузки на сети: из-за перехода жителей Сибири на электроотопление и, например, из-за добычи криптовалют. При этом низкий тариф для потребителей обеспечивает именно экономия средств за счет «последнего звена» цепочки энергоснабжения — распределительных электросетей.
Как рассказал «Проспекту Мира» председатель Комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края Егор Васильев, сейчас сети и энергетики справляются с ситуацией. Но одна из главных проблем в регионе — это очереди на технологическое присоединение, которые растут. Новые предприятия и жилые комплексы оставляют заявки на подключение к сетям, которые уже изношены.
В филиале «Красноярскэнерго» в работе сейчас находится более 13 тысяч действующих договоров, на выполнение которых требуется более 8 миллиардов рублей. При этом в тариф на год заложен всего 1 миллиард на эти цели. Это «накопленный» итог с 2009 года, когда был введен механизм льготного техприсоединения.
Это увеличивает финансовую нагрузку на компанию, и дефицит средств ежегодно только нарастает.
Для выполнения всех этих обязательств компания была вынужден брать кредиты. На данный момент долговая нагрузка составляет 19,4 миллиарда рублей. При этом, по данным lenta.ru, в 2023 году «Россети Сибирь» получили убыток почти в три миллиарда рублей, а в 2024 «картина не улучшилась».
Как следует из обращения генерального директора «Россети Сибирь» к губернатору региона, в целях сдерживания роста долговой нагрузки «Красноярскэнерго» вынуждено на 50% сократить программу технического обслуживания и ремонта и остановить реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Это отразится на качестве энергоснабжения потребителей.
Как отметил председатель Комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев, модернизация и ремонт сетей в крае проводится, но средств у энергетиков не хватает по упомянутым выше причинам. Это может привести к тому, что сети не только не смогут принять большую нагрузку, но и перестанут справляться с той, что есть.
При этом, в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров сообщил, что решать проблемы с финансированием с помощью повышения тарифов не стоит:
«Вопросы индексации тарифов всегда воспринимаются крайне болезненно, а значит нужны сбалансированные решения, возможно с привлечением к анализу сложившейся ситуации федеральных специалистов и правительства России», — говорит сенатор.
Способом решения проблем может стать заключение долгосрочного регуляторного соглашения с правительством. Оно могло бы учесть недополученные доходы и необходимые затраты на развитие энергетики региона: со стороны региона будет фиксироваться тарифная политика, а энергетики будут готовы инвестировать в надежность электросетевого хозяйства.
«Соглашение определит, как мы будем жить в течение десяти лет, как будем обеспечивать регион бесперебойной электроэнергией, как будем заниматься льготным техприсоединением, развитием региона. Но на все это нужны деньги, сбалансированный тариф», — считают в компании.
При этом соглашение не подразумевает роста тарифа для населения, а другие потребители электричества увидят удорожание в ограниченном масштабе.
Сейчас уже есть 22 подписанных соглашения в других регионах — Кузбассе, Омской и Томской областях и других.
Еще один вариант развития событий — изменения на федеральном уровне через создание единой тарифной зоны в регионах Сибири. Полномочия по установлению тарифов в таком случае должны быть переданы из регионов на уровень ФАС для обеспечения реальной оценки и учета необходимой выручки для нормального функционирования сетевого комплекса. Сейчас это предложения рассматривает правительство России.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает в разговоре с «Лентой.ру», что перевод регулирования на федеральный уровень мог бы стать одним из вариантов решения накопленных в Сибири проблем.
«ФАС не зависит от региональных властей, что обеспечивает возможность игнорирования факторов неэкономического характера. Формирование единой тарифной зоны существенно упростит и, самое главное, позволит ускорить принятие сбалансированного тарифного решения. Но реализация предлагаемого подхода потребует изменений нормативной базы», — отмечает эксперт.
— Возможное увеличение тарифа единой зоны он называет «не самым приятным решением», но отказ от него «в самом ближайшем будущем может привести к радикальному снижению надежности».
По мнению Минэнерго России, говорить о создании единой тарифной зоны в Сибири пока преждевременно. Более гибким подходом может стать временное наделение ФАС полномочиями по регулированию тарифных решений в отдельных регионах.