Федеральные эксперты бьют тревогу: Красноярский край останется без электричества?

Как отметил председатель Комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев, модернизация и ремонт сетей в крае проводится, но средств у энергетиков не хватает по упомянутым выше причинам. Это может привести к тому, что сети не только не смогут принять большую нагрузку, но и перестанут справляться с той, что есть.