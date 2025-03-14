Кикшеринг собирается запретить школьникам кататься на электросамокатах в Красноярске

Posted 14 марта, 01:51
Published 14 марта, 01:51
Modified 14 марта, 04:25
Updated 14 марта, 04:25
Как рассказал представитель кикшеринга, когда подростки младшего возраста берут электросамокаты, это почти всегда заканчивается падением, столкновением и ДТП.
«В 14-15 лет нет достаточного понимания собственной ответственности и знания ПДД. При этом статистика 16-17-летних не отличается от взрослой. Более чем в 99% поездок правила не нарушаются и негативных инцидентов не происходит», — заявляют в сервисе.
Сейчас, согласно законодательству, кататься на СИМ можно с 7 лет в сопровождении взрослых по велодорожкам и в парках, и с 14 лет — самостоятельно. Минтранспорта РФ планирует изменить возрастной порог до 16 лет.
Whoosh собирается разрешить поездки на электросамокатах с 16 лет, уточняя, что так они «устранят разночтения между собственными правилами и ПДД».
Как будет регулироваться это нововведение нам не уточнили.