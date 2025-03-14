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Posted 14 марта, 01:51

Published 14 марта, 01:51

Modified 14 марта, 04:25

Updated 14 марта, 04:25

Кикшеринг собирается запретить школьникам кататься на электросамокатах в Красноярске

Кикшеринг собирается запретить школьникам кататься на электросамокатах в Красноярске

14 марта 2025, 01:51
Фото: Алина Ершова.
В Красноярске кикшеринг Whoosh собирается ограничить поездки на электросамокатах для детей до 16 лет. Об этом «Проспекту Мира» рассказали в компании.

Как рассказал представитель кикшеринга, когда подростки младшего возраста берут электросамокаты, это почти всегда заканчивается падением, столкновением и ДТП.

«В 14-15 лет нет достаточного понимания собственной ответственности и знания ПДД. При этом статистика 16-17-летних не отличается от взрослой. Более чем в 99% поездок правила не нарушаются и негативных инцидентов не происходит», — заявляют в сервисе.

Сейчас, согласно законодательству, кататься на СИМ можно с 7 лет в сопровождении взрослых по велодорожкам и в парках, и с 14 лет — самостоятельно. Минтранспорта РФ планирует изменить возрастной порог до 16 лет.

Whoosh собирается разрешить поездки на электросамокатах с 16 лет, уточняя, что так они «устранят разночтения между собственными правилами и ПДД».

Как будет регулироваться это нововведение нам не уточнили.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#ПДД#Электросамокаты#Безопасность#Кикшеринг#Минтранс
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