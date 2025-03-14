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Posted 14 марта, 02:18

Published 14 марта, 02:18

Modified 14 марта, 02:20

Updated 14 марта, 02:20

Красноярским школьникам устроили «Путешествие по станциям безопасности»

Красноярским школьникам устроили «Путешествие по станциям безопасности»

14 марта 2025, 02:18
Фото: КрасЖД.
Накануне весенних каникул КрасЖД провела специальную детскую профилактическую акцию «Путешествие по станциям безопасности» для учеников школ Красноярска, расположенных рядом с магистралью.

Железнодорожники пригласили школьников в познавательное путешествие по железнодорожным маршрутам Красноярска. Специалисты напомнили детям правила поведения на железной дороге, чтобы предотвратить ситуации, в которых они могут получить травмы.

Фото: КрасЖД

Перед началом поездки им показали комфортабельную электричку нового поколения ЭП3Д — в роли экскурсоводов выступили машинисты, которые объяснили, как правильно вести себя на платформе, садиться в вагон и выходить из вагона. А также показали наземные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах.

После знакомства с «большой» электричкой дети отправились в путешествие по городу в «маленькой» пассажирской мотрисе (это специальный самоходный вагон).

Оно проходил по правобережью Красноярска. В пути школьникам рассказали, что движущийся состав быстро остановить невозможно, поэтому нельзя переходить железную дорогу перед приближающимся поездом, а также пересекать её в наушниках. Объяснили, почему подниматься на вагоны и опоры контактной сети смертельно опасно (напряжение 27 500 вольт).

Фото: КрасЖД

Уровень детского травматизма на КрасЖД по-прежнему вызывает тревогу железнодорожников: в 2023 году — 4 пострадавших (из них — 3 погибло), в 2024 году — 3 пострадавших (из них — 2 погибло).

Красноярская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Важно также, чтобы взрослые неукоснительно соблюдали их сами, подавая детям пример.

#Владислав Савончик
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