Красноярским школьникам устроили «Путешествие по станциям безопасности»

Перед началом поездки им показали комфортабельную электричку нового поколения ЭП3Д — в роли экскурсоводов выступили машинисты, которые объяснили, как правильно вести себя на платформе, садиться в вагон и выходить из вагона. А также показали наземные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах.