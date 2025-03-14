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Posted 14 марта, 02:18

Published 14 марта, 02:18

Modified 14 марта, 02:46

Updated 14 марта, 02:46

Курьер «Яндекса» не привез красноярке оплаченные продукты. Ей пришлось судиться

Курьер «Яндекса» не привез красноярке оплаченные продукты. Ей пришлось судиться

14 марта 2025, 02:18
Фото: prmira.ru.
Жительница Красноярска заказала продукты в «Яндекс Еде», однако курьер до нее не доехал, а деньги не вернули. Девушке пришлось обратиться в суд, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в ведомстве, девушка оформила заказ в сервисе. Через 20 минут ей позвонил курьер и заявил, что не может найти ее квартиру. Во время разговора выяснилось, что адрес в приложении отобразился некорректно: номер дома и улица оказались другими, хотя при оформлении заказа адрес был указан верно.

Доставить заказ по озвученному адресу курьер отказался и посоветовал обратиться в службу поддержки «Яндекс Еда». Далее из службы поддержки поступило сообщение, что заказ отменен.

Деньги девушки не вернулись, тогда она снова связалась с поддержкой. Ей заявили, что заказ утилизирован, и деньги не вернут.

«Представитель службы поддержки пояснил, что курьер сервиса, в случае отмены заказа, вправе принять решение по утилизации пищевых продуктов, оформленных через мобильное приложение», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Красноярка сообщила, что согласия на утилизацию не давала, и попыталась решить спор, но ее просьбы проигнорировали.

Тогда девушка пошла в Роспотребнадзор и обратилась с иском в суд.

Суд заочно удовлетворил исковые требования. Договор купли-продажи расторгнут, покупателю должны вернуть 2,5 тысячи рублей, оплаченные за заказ.

Еще в пользу клиентки с ООО «Яндекс Еда» взыскано 1,5 тысячи рублей: 1000 рублей моральный вреда, остальное — штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя и проценты за пользование чужими деньгами.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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