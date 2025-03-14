Курьер «Яндекса» не привез красноярке оплаченные продукты. Ей пришлось судиться

Как сообщили в ведомстве, девушка оформила заказ в сервисе. Через 20 минут ей позвонил курьер и заявил, что не может найти ее квартиру. Во время разговора выяснилось, что адрес в приложении отобразился некорректно: номер дома и улица оказались другими, хотя при оформлении заказа адрес был указан верно.