Легендарный магазин «Детский мир» в центре Красноярска закрылся. Что случилось?

Posted 14 марта, 08:14
Published 14 марта, 08:14
Modified 14 марта, 10:40
Updated 14 марта, 10:40
Речь идет о здании на Мира, 79. Фотографии с объявлениями о закрытии магазина публикует в своем телеграм-канале экскурсовод Наталья Варфоломеева. Она пишет, что арендаторы, которые работали как магазин игрушек, съезжают со второго этажа.
Как пишет издание Ngs24.ru, закрытие магазина связано с преобразованием здания в торговый дом «Гадалов».
Ранее стало известно, что со здания «Детского мира» хотят снять знаменитую вывеску. Дом планируют переименовать в рамках реконструкции: собираются расчистить стены, отремонтировать систему отопления, отреставрировать потолки, окна и так далее.
В компании изданию рассказали, что в здании уже там начался «глобальный» ремонт. Продлятся работы ориентировочно до конца 2025 года.
При этом собеседники издания утверждают, что детские магазины из здания не съезжают, так как они принадлежат собственнику здания. Но во время ремонта они не будут работать.
Сохранят ли знаменитую плитку, которая есть на стенах здания, пока неизвестно. В «Детском мире» заявили, что решение по плитке примет собственник магазина.
На перекрестке улиц Мира и Кирова в 1882 году было построено здание для купца Гадалова. На протяжении 4 лет там работал универсальный магазин.
Именно в этом здании в 1891 году появилось первое в Красноярске электрическое освещение. В том же году в здании принимали будущего императора России — цесаревича Николая.
В 1914 году после смерти Гадалова усадьбу продали за 150 тысяч рублей Петру Шмандину. В разные годы в здании находились суд, прокуратура и банк. С 1964 года в здании открылся магазин «Детский мир».