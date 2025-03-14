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Posted 14 марта, 10:32

Published 14 марта, 10:32

Modified 14 марта, 10:34

Updated 14 марта, 10:34

Легендарные хоккеисты расписались на «Стене Славы»

Легенды российского хоккея провели мастер-класс для юных норильчан

14 марта 2025, 10:32
Фото: prmira.ru. Легендарные хоккеисты расписались на «Стене Славы»
В преддверии восьмого благотворительного матча с участием команды «Легенды хоккея» и сборной Норильска 14 марта хоккейный блогер Vobon провел для юных хоккеистов серию игровых челленджей. Игра приурочена к 90-летию «Норникеля».

Вместе с детьми в испытаниях во дворце спорта «Арктика» участвовали олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Также легенды хоккея вместе с детьми устроили «двусторонку», в которой победила команда Ильи Ковальчука.

После этого прошел детский турнир по хоккею. К командам присоединились знаменитые хоккеисты: Евгений Артюхин, Андрей Николишин, Алексей Терещенко и Сергей Коньков.

В спортхолле «Айка» Данис Зарипов, Алексей Морозов и другие хоккеисты встретились с болельщиками и провели автограф-сессию.

Фото: prmira.ru
#Норильск#Норникель#Хоккей
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