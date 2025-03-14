Легенды российского хоккея провели мастер-класс для юных норильчан

Posted 14 марта, 10:32
Published 14 марта, 10:32
Modified 14 марта, 10:34
Updated 14 марта, 10:34
Вместе с детьми в испытаниях во дворце спорта «Арктика» участвовали олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Также легенды хоккея вместе с детьми устроили «двусторонку», в которой победила команда Ильи Ковальчука.
После этого прошел детский турнир по хоккею. К командам присоединились знаменитые хоккеисты: Евгений Артюхин, Андрей Николишин, Алексей Терещенко и Сергей Коньков.
В спортхолле «Айка» Данис Зарипов, Алексей Морозов и другие хоккеисты встретились с болельщиками и провели автограф-сессию.