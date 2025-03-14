Легенды российского хоккея провели мастер-класс для юных норильчан

Вместе с детьми в испытаниях во дворце спорта «Арктика» участвовали олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.