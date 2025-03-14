Магнитная буря накрыла Красноярск. Надолго?

Posted 14 марта, 08:57
Published 14 марта, 08:57
Modified 14 марта, 08:59
Updated 14 марта, 08:59
Слабая магнитная буря началась ночью 14 марта 1и продлится до 19 марта. По прогнозам ученых, геомагнитные возмущения будут составлять 3-4 балла все эти дни.
К 15:00 19 марта она утихнет. 20 марта магнитосфера будет испытывать только «небольшие возмущения».
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи рекомендуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики советуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать высоких нагрузок.
Ранее «ПМ» поговорил с врачом и спросил, действительно ли магнитные бури влияют на человека, какие симптомы могут появиться и как защитить здоровье.