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Posted 14 марта, 10:08

Published 14 марта, 10:08

Modified 14 марта, 10:10

Updated 14 марта, 10:10

Мужчина устроил стрельбу в поликлинике Зеленогорска

Мужчина устроил стрельбу в поликлинике Зеленогорска

14 марта 2025, 10:08
Фото: МВД Красноярского края.
В Зеленогорске мужчина начал стрелять в поликлинике. Его задержали.

О происшествии сообщили в МВД. Все произошло сегодня, 14 марта, в городской поликлинике. На место выехали полицейские, задержали нарушителя и забрали у него пистолет. Посетителей и персонал эвакуировали.

«Пациент, предположительно, в состоянии опьянения, находясь в холле медицинского учреждения, произвел выстрел в потолок. В результате происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе полиции.
Фото: МВД Красноярского края

Известно, что задержанный мужчина ранее уже был судим. Полиция проводит проверку.

  • На прошлой неделе в Минусинске пьяная женщина размахивала пневматом в приемном покое больницы. Утром 8 марта пона и её супруг привезли в больницу их общего знакомого. Когда пациента оформляли, женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. Она стала размахивать пневматическим пистолетом. Её супруг вывел её на улицу, пытаясь забрать пневматический пистолет, — в процессе произошло несколько выстрелов. Никто не пострадал.
  • А в начале февраля 2025 года в Назарове мужчина выломал несколько дверей в поликлинике и убежал. Причину своих действий 40-летний назаровец объяснить не смог. Против него составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
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