Мужчина устроил стрельбу в поликлинике Зеленогорска

Posted 14 марта, 10:08
Published 14 марта, 10:08
Modified 14 марта, 10:10
Updated 14 марта, 10:10
О происшествии сообщили в МВД. Все произошло сегодня, 14 марта, в городской поликлинике. На место выехали полицейские, задержали нарушителя и забрали у него пистолет. Посетителей и персонал эвакуировали.
«Пациент, предположительно, в состоянии опьянения, находясь в холле медицинского учреждения, произвел выстрел в потолок. В результате происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе полиции.
Известно, что задержанный мужчина ранее уже был судим. Полиция проводит проверку.