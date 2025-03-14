На берегу озера на Мясокомбинате неизвестные разбросали трупы кошек

Posted 14 марта, 07:31
Published 14 марта, 07:31
Modified 14 марта, 07:33
Updated 14 марта, 07:33
Видео с места публикует группа VK «ЛапУшки — Потеряшки — животные г. Красноярск». Автор видео утверждает, что неизвестные растерзали минимум семерых кошек — трупы животных лежат в в метре друг от друга, а один висит на дереве.
«Судя по положению НА снегу, животные оказались совсем недавно, вчера шел снег, а они не им присыпаны. На виду семь трупов, но может, и больше, специально не разыскивали», — пишут авторы видео.
В полиции сообщили, что устанавливают «обстоятельства возможного жестокого обращения с животными». На место выехал участковый уполномоченный емельяновской полиции.