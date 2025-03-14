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Posted 14 марта, 07:31

Published 14 марта, 07:31

Modified 14 марта, 07:33

Updated 14 марта, 07:33

На берегу озера на Мясокомбинате неизвестные разбросали трупы кошек

На берегу озера на Мясокомбинате неизвестные разбросали трупы кошек

14 марта 2025, 07:31
Фото: vk.com/lapushki_help.
В Красноярске на берегу озера на Мясокомбинате неизвестные разбросали трупы кошек.

Видео с места публикует группа VK «ЛапУшки — Потеряшки — животные г. Красноярск». Автор видео утверждает, что неизвестные растерзали минимум семерых кошек — трупы животных лежат в в метре друг от друга, а один висит на дереве.

«Судя по положению НА снегу, животные оказались совсем недавно, вчера шел снег, а они не им присыпаны. На виду семь трупов, но может, и больше, специально не разыскивали», — пишут авторы видео.
Видео: vk.com/lapushki_help.

В полиции сообщили, что устанавливают «обстоятельства возможного жестокого обращения с животными». На место выехал участковый уполномоченный емельяновской полиции.

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