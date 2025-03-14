Около 150 мероприятий по финграмотности провел Сбер в Красноярском крае за год

В этом году крупные мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярском крае в июле и сентябре. Планы региона на предстоящий год в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» обсудили на заседании координационной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности населения. Членами комиссии выступили представители краевой власти, руководители банковского сектора, вузов и других межведомственных учреждений.