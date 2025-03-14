Около 150 мероприятий по финграмотности провел Сбер в Красноярском крае за год

Posted 14 марта, 06:55
Published 14 марта, 06:55
Modified 14 марта, 07:26
Updated 14 марта, 07:26
Ребята учатся инвестировать, платить налоги, управлять личными финансами и обеспечивать безопасность своего капитала.
Также в прошедшем году Сбер помог с организацией масштабного молодёжного форума по финансовой грамотности «ФинЗОЖ: Инвестируй с умом!». Участниками форума стали около 3000 человек со всей страны. Эксперты Сбера рассказали о портфеле ценных бумаг и поделились опытом формирования капитала.
В этом году крупные мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярском крае в июле и сентябре. Планы региона на предстоящий год в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» обсудили на заседании координационной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности населения. Членами комиссии выступили представители краевой власти, руководители банковского сектора, вузов и других межведомственных учреждений.
«Финансовая грамотность и безопасность горожан — важный приоритет для нас. Мы постоянно стремимся делиться своими знаниями, экспертизой и наработками с нашими клиентами и со всеми жителями Красноярского края. Особенно важно донести эти знания до подрастающего поколения, в чьих руках будущее наших городов. Мы готовы активно поддерживать мероприятия региона по данным тематикам, инициировать собственные проекты, выступать экспертом и навигатором в вопросах финансовой грамотности и безопасности», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.
В июле на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория инициативной молодежи „Бирюса“» пройдёт новая тематическая смена, которая ежегодно объединяет молодых людей со всей России. В сентябре в регионе состоится V Международная олимпиада по финансовой безопасности на базе Сибирского федерального университета.
Красноярское отделение Сбера активно поддерживает тему финансовой грамотности и противодействия мошенникам, уделяет большое внимание работе с молодёжью и взрослым населением. Эксперты банка организуют «Уроки бизнеса со Сбером» в тандеме с предпринимателями, проводят образовательные лекции для школьников, студентов, пенсионеров с правоохранительными органами, социальными учреждениями.