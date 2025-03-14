По субботам встречаем весну в Дивногорске!

Реклама. Красноярский филиал АНО «Центр Желдорреформа». erid: 2W5zFGMGkP2

Только по субботам по маршруту Красноярск — Дивногорск курсирует уникальный комфортабельный электропоезд-экспресс. Пассажирский и туристический состав следует с одной остановкой — в Овсянке.

Отправление из Красноярска — 10:38, прибытие в Овсянку — 11:15, в Дивногорск — 11:30; отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие в Овсянку — 13:52, в Красноярск — 14:25. Путешествуя на экспрессе вдоль красивых скал и могучего Енисея, можно стать участником экскурсии. Билеты здесь. Фото: КрасЖД Экскурсия начинается в электропоезде и включает посещение главных достопримечательностей маршрута: Можно осмотреть Национальный центр Виктора Астафьева и погрузиться в историю села Овсянка.

Или отправиться в Дивногорск, прогуляться по городу с экскурсоводом и посетить музей Красноярской ГЭС. Такую возможность интересно и с пользой провести выходные красноярцы уже оценили — каждую субботу в тур на экспрессе отправляются до 100 туристов.