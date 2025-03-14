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Posted 14 марта, 10:57

Published 14 марта, 10:57

Modified 14 марта, 10:59

Updated 14 марта, 10:59

По субботам встречаем весну в Дивногорске!

По субботам встречаем весну в Дивногорске!

14 марта 2025, 10:57
Фото: КрасЖД.
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Только по субботам по маршруту Красноярск — Дивногорск курсирует уникальный комфортабельный электропоезд-экспресс. Пассажирский и туристический состав следует с одной остановкой — в Овсянке.

Отправление из Красноярска — 10:38, прибытие в Овсянку — 11:15, в Дивногорск — 11:30; отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие в Овсянку — 13:52, в Красноярск — 14:25.

Путешествуя на экспрессе вдоль красивых скал и могучего Енисея, можно стать участником экскурсии.

Билеты здесь.

Фото: КрасЖД

Экскурсия начинается в электропоезде и включает посещение главных достопримечательностей маршрута:

  • Можно осмотреть Национальный центр Виктора Астафьева и погрузиться в историю села Овсянка.
  • Или отправиться в Дивногорск, прогуляться по городу с экскурсоводом и посетить музей Красноярской ГЭС.

Такую возможность интересно и с пользой провести выходные красноярцы уже оценили — каждую субботу в тур на экспрессе отправляются до 100 туристов.

#Владислав Савончик
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