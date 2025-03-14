По субботам встречаем весну в Дивногорске!

Posted 14 марта, 10:57
Published 14 марта, 10:57
Modified 14 марта, 10:59
Updated 14 марта, 10:59
Отправление из Красноярска — 10:38, прибытие в Овсянку — 11:15, в Дивногорск — 11:30; отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие в Овсянку — 13:52, в Красноярск — 14:25.
Путешествуя на экспрессе вдоль красивых скал и могучего Енисея, можно стать участником экскурсии.
Билеты здесь.
Экскурсия начинается в электропоезде и включает посещение главных достопримечательностей маршрута:
Такую возможность интересно и с пользой провести выходные красноярцы уже оценили — каждую субботу в тур на экспрессе отправляются до 100 туристов.