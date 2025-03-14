При поддержке нефтяников ученые создали пособие о диком северном олене Таймыра

Posted 14 марта, 06:41
Published 14 марта, 06:41
Modified 14 марта, 06:50
Updated 14 марта, 06:50
Как рассказали в компании, пособие необходимо для разработки научно обоснованных стратегий рационального использования и сохранения ключевого вида-биоиндиктора арктических экосистем.
Ученые собрали обширные данные, полученные в разных исследованиях — о биологии оленя, роли этого вида в формировании и функционировании экосистем Севера.
Работа отличается новаторским подходом — авторы предложили собственную систему мониторинга мигрирующих животных, которая включает современные методы исследований, сбора и обработки информации. Разработанный методический комплекс может применяться для решения разных задач: сохранения популяций мигрирующих оленей, обеспечения экологической безопасности регионов, а также мониторинга изменений, выявление их факторов и причин. На основе стационарных наблюдений, авиаучётов и мечения оленей GPS-передатчиками сформирован банк данных, разработано программное обеспечение для оперативного расчёта и анализа получаемой информации.
По мнению исследователей, научные рекомендации являются базой для мероприятий по сохранению вида, а также для поддержки традиционного уклада жизни коренных северных народов. В современных условиях достижение экологического баланса и рационального природопользования становится все более актуальным, и новое пособие — это шаг к решению этой задачи.
При поддержке предприятия учёные исследуют диких северных оленей уже 10 лет. За это время проведены масштабные наземные и авиационные учеты таймыро-эвенкийской популяции животных с помощью спутниковых меток. Ученые отмечают, что в зоогеографическом отношении полуостров Таймыр является уникальной арктической территорией, он служит важнейшим районом размножения и летнего нагула оленей таймыро-эвенкийской популяции.