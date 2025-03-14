При поддержке нефтяников ученые создали пособие о диком северном олене Таймыра

По мнению исследователей, научные рекомендации являются базой для мероприятий по сохранению вида, а также для поддержки традиционного уклада жизни коренных северных народов. В современных условиях достижение экологического баланса и рационального природопользования становится все более актуальным, и новое пособие — это шаг к решению этой задачи.