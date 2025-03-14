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Posted 14 марта, 09:52

Published 14 марта, 09:52

Modified 14 марта, 09:54

Updated 14 марта, 09:54

Проекты красноярских угольщиков вошли в число финалистов премии «Наш вклад»

Проекты красноярских угольщиков вошли в число финалистов премии «Наш вклад»

14 марта 2025, 09:52
Фото: СУЭК-Красноярск.
Проекты, реализуемые при поддержке СУЭК-Красноярск, вошли в число финалистов Национальной премии «Наш вклад».

Престижная премия оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение целей национальных проектов. В этом году из 759 заявок экспертным советом, который возглавил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, было отобрано 550 проектов из 252 организаций. Самые популярные направления по-прежнему нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология».

Фото: СУЭК-Красноярск

В каждой из этих категорий представлены проекты, реализуемые в Красноярском крае при поддержке СУЭК-Красноярск. В очередной раз угольщики вошли в тройку лидеров в номинации «Крупный бизнес. Регионы».

Среди успешных практик фестиваль по мини-футболу «Звездочки СУЭК» из Бородино (нацпроет «Демография»), Трудовые отряды — проект, который в 2024 году прошел профориентационную «перезагрузку» при поддержке Фонда Мельниченко и стал называться «Профкоманда.ФМ» (нацпроект «Образование»), «Детский университет», который действует при поддержке горняков в Шарыпово (нацпроект «Образование»), всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» (нацпроект «Экология») и другие.

Фото: СУЭК-Красноярск

В Красноярском крае угольщики активно участвуют во всех сферах жизни городов Бородино, Назарово и Шарыпово. Проекты Компании, направленные на улучшение качества жизни и развитие шахтерских территорий неоднократно становились победителями Национальной премии «Наш вклад».

#Владислав Савончик
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