Проекты красноярских угольщиков вошли в число финалистов премии «Наш вклад»

Posted 14 марта, 09:52
Published 14 марта, 09:52
Modified 14 марта, 09:54
Updated 14 марта, 09:54
Престижная премия оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение целей национальных проектов. В этом году из 759 заявок экспертным советом, который возглавил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, было отобрано 550 проектов из 252 организаций. Самые популярные направления по-прежнему нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология».
В каждой из этих категорий представлены проекты, реализуемые в Красноярском крае при поддержке СУЭК-Красноярск. В очередной раз угольщики вошли в тройку лидеров в номинации «Крупный бизнес. Регионы».
Среди успешных практик фестиваль по мини-футболу «Звездочки СУЭК» из Бородино (нацпроет «Демография»), Трудовые отряды — проект, который в 2024 году прошел профориентационную «перезагрузку» при поддержке Фонда Мельниченко и стал называться «Профкоманда.ФМ» (нацпроект «Образование»), «Детский университет», который действует при поддержке горняков в Шарыпово (нацпроект «Образование»), всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» (нацпроект «Экология») и другие.
В Красноярском крае угольщики активно участвуют во всех сферах жизни городов Бородино, Назарово и Шарыпово. Проекты Компании, направленные на улучшение качества жизни и развитие шахтерских территорий неоднократно становились победителями Национальной премии «Наш вклад».