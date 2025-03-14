Проекты красноярских угольщиков вошли в число финалистов премии «Наш вклад»

Среди успешных практик фестиваль по мини-футболу «Звездочки СУЭК» из Бородино (нацпроет «Демография»), Трудовые отряды — проект, который в 2024 году прошел профориентационную «перезагрузку» при поддержке Фонда Мельниченко и стал называться «Профкоманда.ФМ» (нацпроект «Образование»), «Детский университет», который действует при поддержке горняков в Шарыпово (нацпроект «Образование»), всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» (нацпроект «Экология») и другие.