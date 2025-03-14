Тестирование на МСП. РФ для соцконтракта успешно завершили свыше 168 тысяч участников

Posted 14 марта, 14:24
Published 14 марта, 14:24
Modified 14 марта, 14:24
Updated 14 марта, 14:24
С начала 2024 года, когда тестирование сделали обязательным, суммарное число участников составило почти 175 тысяч человек. Как сообщает newsnn.ru, за это время 128,4 тысячи человек получили возможность запустить или масштабировать свой бизнес благодаря применению средств социального контракта.
Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина отчиталась о том, что с начала действия программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса, а также на развитие личных подсобных хозяйств направили 113,3 млрд рублей, включая 36,4 млрд рублей с начала 2024 года. При помощи социального контракта за период реализации данной инициативы открыть свое дело смогли порядка 470 тысяч человек.
Согласно заявлению Баталиной, средства социального контракта разрешается использовать на аренду помещения для ведения своего дела, приобретение оборудования и расходных материалов, продвижение продукции или услуг на различных онлайн-площадках. При этом важно придерживаться условий получения бюджетных средств, включая представление своевременных отчетов об их целевом использовании.
Срок социального контракта зависит от его типа. Так, договор на открытие собственного бизнеса подписывается на срок до одного года.
Тестирование, которое является обязательным для оформления социального контракта, организовано на цифровой платформе МСП.РФ, созданной Корпорацией МСП. Оно позволяет оценить предпринимательские компетенции заявителя и их соответствие минимальным требованиям для предоставления господдержки. После того как кандидат успешно пройдет такой тест, он может переходить к следующим этапам оформления социального контракта.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, с начала 2024 года тестирование смогли пройти свыше 168,5 тысячи граждан. Он заявил, что цифровая платформа МСП.РФ дает возможность для реализации и пилотирования различных федеральных программ. Среди таких программ гендиректор КМСП отметил тестирование для получения социального контракта, позволяющего открыть свое дело, найти для себя новую нишу профессиональной деятельности и значительно улучшить качество жизни.
Александр Исаевич также отметил, что для тех, кто неудачно прошел тестирование, путь к открытию бизнеса не закрывается, так как есть возможность бесплатно обучиться, в том числе за государственный счет.
Помимо наличия необходимых компетенций, претендентам на социальный контракт потребуется подтверждение жизнеспособности своей предпринимательской идеи. Речь идет о самостоятельном составлении бизнес-плана, который нужно будет направить в региональный орган социальной защиты, либо о разработке бизнес-плана совместно с работниками этого органа.