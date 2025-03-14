Тестирование на МСП. РФ для соцконтракта успешно завершили свыше 168 тысяч участников

Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина отчиталась о том, что с начала действия программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса, а также на развитие личных подсобных хозяйств направили 113,3 млрд рублей, включая 36,4 млрд рублей с начала 2024 года. При помощи социального контракта за период реализации данной инициативы открыть свое дело смогли порядка 470 тысяч человек.