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Posted 14 марта, 12:53

Published 14 марта, 12:53

Modified 14 марта, 14:52

Updated 14 марта, 14:52

УФАС возбудило еще одно дело против дистрибьютора магазина «Светофор»

УФАС возбудило еще одно дело против дистрибьютора магазина «Светофор»

14 марта 2025, 12:53
Фото: prmira.ru.
Федеральная антимонопольная служба по Красноярскому краю возбудила дело против логистической компании ООО «Ритейл Логистик Сервис» торговой сети «Светофор» из-за нарушения закона о торговле.

В ведомстве считают, что компания заключила с поставщиками договоры поставки продуктов, по условиям которых оплата производится только после его продажи товара магазином «Светофор». Это означает, что срок оплаты фактически не ограничен.

Такие действия, как указывают в УФАС, нарушают торговое законодательство, так как максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения составляет 40 календарных дней с момента их получения.

«Такое условие вынуждает поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия», — заявили в ведомстве.

Если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф до пяти миллионов рублей.

Еще одно аналогичное дело возбуждали против другого логистического центра «Светофора» — компании «ЕнисейЛогистика». До этого УФАС оштрафовал «ЕнисейЛогистику» на миллион рублей за нарушение закона о торговле. Компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет, что противоречит законам.

  • После жалоб поставщиков в январе начались массовые проверки сети магазинов «Светофор». Специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.
  • После обращений Роспотребнадзора суд приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Тут мы писали о том, что налоговая начала процедуру ликвидации холдинга, которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
  • До этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.
  • Ранее Россельхознадзор нашел массовые нарушения в магазинах в Коми и Мурманской области. Владельцам торговых точек выдали предостережения.
  • Краевой Россельхознадзор обнаружил нарушения в 30 торговых точках в Красноярском крае и объявил владельцам предостережения.
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