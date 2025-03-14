УФАС возбудило еще одно дело против дистрибьютора магазина «Светофор»

Posted 14 марта, 12:53
Published 14 марта, 12:53
Modified 14 марта, 14:52
Updated 14 марта, 14:52
В ведомстве считают, что компания заключила с поставщиками договоры поставки продуктов, по условиям которых оплата производится только после его продажи товара магазином «Светофор». Это означает, что срок оплаты фактически не ограничен.
Такие действия, как указывают в УФАС, нарушают торговое законодательство, так как максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения составляет 40 календарных дней с момента их получения.
«Такое условие вынуждает поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия», — заявили в ведомстве.
Если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф до пяти миллионов рублей.
Еще одно аналогичное дело возбуждали против другого логистического центра «Светофора» — компании «ЕнисейЛогистика». До этого УФАС оштрафовал «ЕнисейЛогистику» на миллион рублей за нарушение закона о торговле. Компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет, что противоречит законам.