УФАС возбудило еще одно дело против дистрибьютора магазина «Светофор»

Еще одно аналогичное дело возбуждали против другого логистического центра «Светофора» — компании «ЕнисейЛогистика». До этого УФАС оштрафовал «ЕнисейЛогистику» на миллион рублей за нарушение закона о торговле. Компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет, что противоречит законам.