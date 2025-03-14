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Posted 14 марта, 11:50

Published 14 марта, 11:50

Modified 14 марта, 12:23

Updated 14 марта, 12:23

В Красноярске и крае прогнозируют аномальное тепло. Чем это опасно

В Красноярске и крае прогнозируют аномальное тепло. Чем это опасно

14 марта 2025, 11:50
Фото: prmira.ru.
Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают об «аномально теплой погоде» в Красноярске и крае в ближайшие дни.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 15–19 марта в центральных и южных районах края ожидается до +15.

Например, в Красноярске завтра, 15 марта уже потеплеет до +7 днем: будет облачно, без осадков. Подробный прогноз на выходные тут.

Из-за потепление начнет активно таять снег, предупредили метеорологи. Вот к чему это может привести:

«Возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности, размыв дорог склоновым стоком и водой, текущей поверх льда».

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют владельцам домов убрать снег и мусор с прилегающих территорий и контролировать сток талых вод и состояние водоотводных канав на своих участках.

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