В Красноярске и крае прогнозируют аномальное тепло. Чем это опасно

Posted 14 марта, 11:50
Published 14 марта, 11:50
Modified 14 марта, 12:23
Updated 14 марта, 12:23
По прогнозу Среднесибирского УГМС, 15–19 марта в центральных и южных районах края ожидается до +15.
Например, в Красноярске завтра, 15 марта уже потеплеет до +7 днем: будет облачно, без осадков. Подробный прогноз на выходные тут.
Из-за потепление начнет активно таять снег, предупредили метеорологи. Вот к чему это может привести:
«Возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности, размыв дорог склоновым стоком и водой, текущей поверх льда».
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют владельцам домов убрать снег и мусор с прилегающих территорий и контролировать сток талых вод и состояние водоотводных канав на своих участках.