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Posted 14 марта, 06:47

Published 14 марта, 06:47

Modified 14 марта, 06:49

Updated 14 марта, 06:49

В красноярских магазинах стали продавать картофель из Египта

В красноярских магазинах стали продавать картофель из Египта

14 марта 2025, 06:47
Фото: www.freepik.com.
В красноярских магазинах в продаже появился картофель из Египта. Рассказываем, почему и чем он отличается.

Как рассказала телеканалу «Прима» директор по внешним коммуникациям сети супермаркетов «Красный яр» и «Батон» Таисия Голубева, картофель из Египта можно уже найти на прилавках.

При этом, по словам Голубевой, дефицита местного картофеля нет — это признак того, что «за границей созрел новый урожай».

«Картофель сейчас у нас поступает прежде всего местный, российский, потому что, на самом деле, несмотря на то, что в прошлом году были не очень благоприятные условия, когда шел массовый сбор картофеля. Тем не менее, хранится он не плохо. И во всех овощехранилищах в России, картофель действительно есть».

Как уточнила Голубева, картофель из Египта появился в Красноярске не впервые. Например, три года назад был неурожайный сезон и истощились местные запасы российского картофеля — тогда привоз товара из Египта стал единственной альтернативой.

У картофеля из Египта есть несколько особенностей, говорит Голубева:

«Если говорить о картофеле из Египта, то это, конечно, более крупный картофель. Можно сказать это другой продукт. Ценник у него соответственно, поскольку он приезжает к нам из-за границы, то это уже больше 100 рублей за килограмм. Это, действительно, крупная и чистая картошка, которая растет в песке».

Картофель из Египта есть и в доставке — упаковка в 500 граммов стоит 90 рублей.

Фото: kuper.ru
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