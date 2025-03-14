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Posted 14 марта, 05:56

Published 14 марта, 05:56

Modified 14 марта, 07:45

Updated 14 марта, 07:45

В Красноярском крае накрыли сеть борделей. Они работали как массажные салоны

В Красноярском крае накрыли сеть борделей. Они работали как массажные салоны

14 марта 2025, 05:56
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярском крае силовики раскрыли сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны.

По версии следствия, 40-летний житель Екатеринбурга с сообщниками организовали работу шести борделей в Красноярском и Краснодарском краях, Мурманской области и Якутии.

Сообщники привлекли в качестве администраторов 11 женщин, которые встречали клиентов в салонах, сопровождали их к девушкам и получали оплату. Всего в занятие проституцией было вовлечено 37 женщин.

Работали бордели под видом массажных салонов с 2020 по 2023 год.

Фото: СК Красноярского края

Дело против 11 женщин-администраторов об организации проституции расследовали и направили в прокуратуру (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

Дело против организатора и его 13 сообщников находится в производстве. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, организации и вовлечении в занятия проституцией, совершенных организованной группой (части 1и 2 статьи 210 УК РФ, части 1 статьи 241 УК РФ, части 3 статьи 240 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Екатеринбург#Якутия#Проституция#Силовики#Мурманская область#Краснодарский край
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