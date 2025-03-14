В Красноярском крае накрыли сеть борделей. Они работали как массажные салоны

Дело против организатора и его 13 сообщников находится в производстве. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, организации и вовлечении в занятия проституцией, совершенных организованной группой (части 1и 2 статьи 210 УК РФ, части 1 статьи 241 УК РФ, части 3 статьи 240 УК РФ).