В Норильске стартовал восьмой благотворительный матч с участием звезд хоккея

Posted 14 марта, 13:24
Published 14 марта, 13:24
Modified 14 марта, 13:26
Updated 14 марта, 13:26
Традиционно игра проходит под эгидой Ночной хоккейной лиги, которая в партнерстве с компанией «Норникель» уже много лет популяризирует и развивает любительский хоккей в стране.
За команду «Легенды хоккея» играют звезды мирового и отечественного спорта: Илья Ковальчук, Александр Могильный, Александр Морозов, Алексей Касатонов, Данис Зарипов и другие прославленные мастера.
«Я вижу, что в Норильске сложилась отличная, добрая традиция проводить замечательный хоккейный матч и поддерживать детский юношеский спорт. Это основа уверенного спортивного будущего. Этим матчем мы начинаем юбилейный девяностолетний год промышленного освоения красноярского севера, когда здесь стали добывать и производить необходимые стране металлы. Это девять десятилетий уверенного развития красноярской Арктики. И я уверен, что это только самое начало.
Я хочу, пожелать сегодня всем ярких эмоций. Мы будем восхищаться игрой мастеров и профессионалов, но и будем болеть за своих», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В составе норильской сборной на лёд вышли — первый вице-президент, руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» и бессменный капитан команды Николай Уткин, известный норильский хоккейный тренер Евгений Тимченко, Евгений Никитин — человек, который внёс огромный вклад в развитие ХК «Норильск» и другие.
«Этот матч особенный „ он проводится в год 90-летия компании „Норникель“. Пожалуй, только в Норильске — на Родине льда, можно увидеть столько звёзд на одной арене! Для болельщиков — это возможность собраться вместе, насладиться яркой игрой и поддержать доброе дело. За годы проведения благотворительных матчей нам удалось собрать свыше 26 миллионов рублей. Эти средства помогают развивать хоккей здесь, в Заполярье. Спасибо каждому, кто поддерживает эту добрую традицию. Особая благодарность легендам, которые приезжают сюда вдохновить нас, показать, что хоккей — не просто игра, а наша национальная гордость», — отметил операционный директор «Норникеля» и руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов.
Первый благотворительный матч в Норильске состоялся в 2017 году. Пригласительные билеты на игру можно было приобрести в обмен на добровольные пожертвования. По итогам семи матчей было собрано более 26 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие хоккейных школ Норильска и Дудинки.