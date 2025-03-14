В Норильске стартовал восьмой благотворительный матч с участием звезд хоккея

Первый благотворительный матч в Норильске состоялся в 2017 году. Пригласительные билеты на игру можно было приобрести в обмен на добровольные пожертвования. По итогам семи матчей было собрано более 26 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие хоккейных школ Норильска и Дудинки.