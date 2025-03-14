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Posted 14 марта, 11:29

Published 14 марта, 11:29

Modified 14 марта, 12:21

Updated 14 марта, 12:21

Возле здания мэрии Красноярска начали готовить котлован под станцию метро

Возле здания мэрии Красноярска начали готовить котлован под станцию метро

14 марта 2025, 11:29
Фото: t.me/metrovkrsk.
На улице Карла Маркса у здания красноярской мэрии начали готовить котлован под станцию метро.

Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», сейчас рабочие готовят ограждающие конструкции.

«Пробурим и забетонируем скважины по периметру будущего сооружения», — сообщают метростроители.

Там выйдут щиты «Соломея» и «Екатерина», которые прокладывают тоннели с улицы Молокова. Когда щиты выйдут, их демонтируют и перевезут на площадь Революции.

Видео: t.me/metrovkrsk.

Всего метро в Красноярске будут прокладывать пять тоннелепроходческих щита: «Соломея», «Екатерина», «Валентина», «Анастасия» и «Ирина». «Соломея» и «Екатерина»в общей сложности пока прошли 1,73 км.Другие комплексы пока не задействованы.

  • Длина первой ветки красноярского метро составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.
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