Возле здания мэрии Красноярска начали готовить котлован под станцию метро

Posted 14 марта, 11:29
Published 14 марта, 11:29
Modified 14 марта, 12:21
Updated 14 марта, 12:21
Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», сейчас рабочие готовят ограждающие конструкции.
«Пробурим и забетонируем скважины по периметру будущего сооружения», — сообщают метростроители.
Там выйдут щиты «Соломея» и «Екатерина», которые прокладывают тоннели с улицы Молокова. Когда щиты выйдут, их демонтируют и перевезут на площадь Революции.
Всего метро в Красноярске будут прокладывать пять тоннелепроходческих щита: «Соломея», «Екатерина», «Валентина», «Анастасия» и «Ирина». «Соломея» и «Екатерина»в общей сложности пока прошли 1,73 км.Другие комплексы пока не задействованы.