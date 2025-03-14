Возле здания мэрии Красноярска начали готовить котлован под станцию метро

Всего метро в Красноярске будут прокладывать пять тоннелепроходческих щита: «Соломея», «Екатерина», «Валентина», «Анастасия» и «Ирина». «Соломея» и «Екатерина»в общей сложности пока прошли 1,73 км.Другие комплексы пока не задействованы.