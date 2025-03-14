Житель края позвал подростка поиграть в компьютер и надругался над ним

Posted 14 марта, 03:31
Published 14 марта, 03:31
Modified 14 марта, 03:48
Updated 14 марта, 03:48
Как сообщили в СК, вечером 8 марта мужчина пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка. Он сказал, что они смогут поиграть в компьютерную игру. Затем «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера».
О случившемся узнала мать приятеля подростка. Она и сообщила о произошедшем в полицию.
Сотрудники СК и полиции задержали мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье об иных действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).
По информации телеграм-канала «Поток», мужчина работал звукорежиссером в одном из учреждений дополнительного образования города, где якобы и познакомился с подростком. В СК эту информацию опровергли и сообщили, что мужчина познакомился с подростком не в учреждении.