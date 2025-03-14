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Posted 14 марта, 03:31

Published 14 марта, 03:31

Modified 14 марта, 03:48

Updated 14 марта, 03:48

Житель края позвал подростка поиграть в компьютер и надругался над ним

Житель края позвал подростка поиграть в компьютер и надругался над ним

14 марта 2025, 03:31
Фото: СК Красноярского края.
В Норильске задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как сообщили в СК, вечером 8 марта мужчина пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка. Он сказал, что они смогут поиграть в компьютерную игру. Затем «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера».

О случившемся узнала мать приятеля подростка. Она и сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники СК и полиции задержали мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье об иных действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).

По информации телеграм-канала «Поток», мужчина работал звукорежиссером в одном из учреждений дополнительного образования города, где якобы и познакомился с подростком. В СК эту информацию опровергли и сообщили, что мужчина познакомился с подростком не в учреждении.

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#Владислав Савончик#Подросток#Несовершеннолетний#СК#Сексуальное насилие#Преступление#Норильск#Уголовное дело#Полиция
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