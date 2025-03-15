Красноярцы при задержании залили полицейских перцовкой и пытались задушить инспектора

Posted 15 марта, 04:25
Published 15 марта, 04:25
Modified 15 марта, 04:57
Updated 15 марта, 04:57
Ночью 14 марта на улице Советская сотрудники ДПС остановили машину без номеров. Полицейские заподозрили, что мужчина пьян и нервничает. Еще он держался за карман.
Инспекторы решили его задержать. В этот момент он выбросил сверток, предположительно с наркотиками, а девушка-пассажир распылила на полицейских слезоточивый газ. Пара попыталась скрыться.
Полицейские требовали сдаться и даже четыре раза выстрелили в воздух, но подозреваемые продолжили скрываться, распыляя баллончик. Тогда полицейский выстрелил в ногу девушке, подозреваемых задержали и сковали в наручники.
В момент, когда один из полицейских пошел к патрульной машине, чтобы вызвать скорую и доложить о случившимся, задержанные напали на второго инспектора и попытались его задушить. Но на помощь инспектору пришел случайный прохожий. Нападавших окончательно задержали.
19-летней девушке, получившей ранение ноги, оказали первую помощь и вызвали медиков, госпитализация не потребовалась. Также первую помощь оказали полицейским, получившим химические ожоги глаз.
20-летний красноярец от медосвидетельствования отказался. Ему грозит за повторную пьяную езду. Автомобиль поместили на спецстоянку.
Следственно-оперативной группой были обнаружены и изъяты свертки, предположительно с наркотиками. Их направили на экспертизу.
Следователи проводят проверку. Они дадут оценку действиям красноярцам, в части нападения и применения насилия в отношении правоохранителей.
Сейчас решается вопрос о поощрении гражданина, помогавшего в задержании правонарушителей.