Красноярцы при задержании залили полицейских перцовкой и пытались задушить инспектора

В момент, когда один из полицейских пошел к патрульной машине, чтобы вызвать скорую и доложить о случившимся, задержанные напали на второго инспектора и попытались его задушить. Но на помощь инспектору пришел случайный прохожий. Нападавших окончательно задержали.