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Posted 15 марта, 04:25

Published 15 марта, 04:25

Modified 15 марта, 04:57

Updated 15 марта, 04:57

Красноярцы при задержании залили полицейских перцовкой и пытались задушить инспектора

Красноярцы при задержании залили полицейских перцовкой и пытались задушить инспектора

15 марта 2025, 04:25
Фото: МВД 24.
Красноярцы во время задержания пытались задушить сотрудника ДПС и залили полицейских перцовкой. О случае рассказали полиции.

Ночью 14 марта на улице Советская сотрудники ДПС остановили машину без номеров. Полицейские заподозрили, что мужчина пьян и нервничает. Еще он держался за карман.

Инспекторы решили его задержать. В этот момент он выбросил сверток, предположительно с наркотиками, а девушка-пассажир распылила на полицейских слезоточивый газ. Пара попыталась скрыться.

Полицейские требовали сдаться и даже четыре раза выстрелили в воздух, но подозреваемые продолжили скрываться, распыляя баллончик. Тогда полицейский выстрелил в ногу девушке, подозреваемых задержали и сковали в наручники.

В момент, когда один из полицейских пошел к патрульной машине, чтобы вызвать скорую и доложить о случившимся, задержанные напали на второго инспектора и попытались его задушить. Но на помощь инспектору пришел случайный прохожий. Нападавших окончательно задержали.

19-летней девушке, получившей ранение ноги, оказали первую помощь и вызвали медиков, госпитализация не потребовалась. Также первую помощь оказали полицейским, получившим химические ожоги глаз.

20-летний красноярец от медосвидетельствования отказался. Ему грозит за повторную пьяную езду. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Следственно-оперативной группой были обнаружены и изъяты свертки, предположительно с наркотиками. Их направили на экспертизу.

Фото: МВД 24

Следователи проводят проверку. Они дадут оценку действиям красноярцам, в части нападения и применения насилия в отношении правоохранителей.

Сейчас решается вопрос о поощрении гражданина, помогавшего в задержании правонарушителей.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Наркотики#Полиция#Задержание#ДПС
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