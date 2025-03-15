Первый красноярский космонавт отправился к МКС

Posted 15 марта, 02:21
Published 15 марта, 02:21
Modified 15 марта, 05:20
Updated 15 марта, 05:20
С орбиты Песков поблагодарил свою школу в Назарово, лётное училище и родных за поддержку.
Ранее старт был запланирован 13 марта. Космонавты уже были на корабле, но запуск отменили из-за проблем с гидравлической системой крепления ракеты.
Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.