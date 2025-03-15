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Posted 15 марта, 02:21

Published 15 марта, 02:21

Modified 15 марта, 05:20

Updated 15 марта, 05:20

Первый красноярский космонавт отправился к МКС

Первый красноярский космонавт отправился к МКС

15 марта 2025, 02:21
Фото: Nasa.
Корабль Crew Dragon с космонавтами, среди которых Кирилл Песков из Назарово, стартовал к международной космической станции сегодня, 15 марта, в 06:03 по красноярскому времени.

С орбиты Песков поблагодарил свою школу в Назарово, лётное училище и родных за поддержку.

Видео: nasa.

Ранее старт был запланирован 13 марта. Космонавты уже были на корабле, но запуск отменили из-за проблем с гидравлической системой крепления ракеты.

Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.

  • Песков родился в Кызыле в 1990 году. В детстве он переехал в Назарово, где обучался в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.
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