Россия, Украина и США начали переговоры по прекращению огня: когда закончится СВО?

Между Россией и Украиной начался диалог о прекращении огня спустя три года после начала СВО. Посредником в разговоре между конфликтующими странами выступили США. «Проспект Мира» собрал информацию о том, с чего начался разговор по урегулирования конфликта и что известно сейчас.

Ситуация по завершению СВО в Украине начала меняться после президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, в которых победил Дональд Трамп. Политик заявлял во время предвыборной компании, что завершит вооруженный конфликт за 24 часа после инаугурации (она прошла 20 января). Однако затем сообщил, что закончит СВО за полгода. Трамп обещал закончить СВО за один день, но после заявил, что для этого нужно полгода . Фото: freepik За все время сообщались разные версии и предположения о том, как и когда же закончится СВО. Среди предлагаемых вариантов решения — создание демилитаризованной зоны, заморозка конфликта и тому подобное. Сейчас страны и обсуждают возможность прекращения огня. Кто и почему заговорил о прекращении огня в Украине Активное обсуждение вопроса о прекращении огня началось в марте. Перед этим, 28 февраля, произошла перепелка между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, когда планировалось заключение сделки по редкоземельным металлам. Штаты и Украина собирались подписать сделку по редкоземельным металлам. Соглашение подразумевало, что страны создадут фонд, а Украина будет переводить в него часть доходов от продажи ресурсов, а штаты возьмут на себя «обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины», как указывает РБК. Затем диалог между президентами двух стран на время прекратился, далее США заявили, что прекратили поставки военной помощи и развединформации для Украины. 11 марта состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Украина приняла соглашение на предложение о прекращении огня. Среди условий: режим водится на месяц, а затем может быть продлен по согласию сторон. «Есть нюансы»: что думает о прекращении огня Путин Глава России Владимир Путин высказался 13 марта о заявлении Украины и США и заявил, что на предложение он согласен, «но есть нюансы». Путин отметил, что российская армия ведет боевые действия в Курской области. Он дал понять, что военные намерены освободить территорию от украинских военных. Также президент заявил, что контролировать соблюдение режима прекращения будет сложно. По его мнению, в Украине в этот период может проводиться мобилизация и подготовка к наступлению, также он не исключил, что Украине могут поставлять оружие. Видео: kremlin.ru . Путин ответил на вопрос о прекращении огня в Украине Путин заявил, что соглашение «должно вести к долгосрочному миру и устранять первоначальные причины этого кризиса». «Осторожный оптимизм»: ждет долгий дипломатический процесс? Глава Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам Майкла Деша прокомментировал ТАСС ответ Путина. Политолог заявил, что ответ российского лидера заключался в том, «чтобы принять прекращение огня, но потребовать, чтобы за счет этого же предложения была подготовлена почва для постоянного мира». Эксперт отметил, что ожидает долгого дипломатического процесса. В 2018 году Путин встречался президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом на саммите в Финляндии . Фото: kremlin.ru 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Глава России принял от него информацию и передал информацию для Трампа. Песков отметил, что по вопросу об урегулировании конфликта «есть основания испытывать осторожный оптимизм». Затем об этом высказался и сам Путин. Президент заявил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ в Курской области. Далее Трамп сообщил, что они получили «несколько очень хороших ответов», но обсуждения по поводу перемирия идут «тяжело». В понедельник, 17 марта, станет больше известно о перспективе прекращения огня.