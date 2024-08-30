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1 сентября

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2024
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Синоптики дали предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске
25 августа, 02:45
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах
20 августа, 10:46
Линейки в красноярских школах пройдут 2 сентября. В 1-е классы пойдут 16 тысяч детей
В Красноярске торжественные школьные линейки пройдут 2 сентября, а не 1-го.
14 августа, 01:18
2023
«Не линейка, а пропаганда». В красноярской школе на линейке исполнили песню певца Шамана
1 сентября 2023, 05:34
15 тысяч детей пошли в первые классы в Красноярске
В Красноярском крае 1 сентября более 38,5 тысячи детей пошли в первый класс. Данными поделились в министерстве образования.
1 сентября 2023, 05:19
По Красноярску ездит разрисованный автобус и дарит детям сладости
1 сентября 2023, 04:34
Красноярских сусликов отправили учиться в школу. Посмотрите, какие милые
В Красноярске в День знаний в школу отправились не только дети, но и суслики.
1 сентября 2023, 04:30
Жители Мясокомбината подрались в очереди за привозной водой
1 сентября 2023, 01:36
Какой будет погода 1 сентября в Красноярске
В Красноярске 1 сентября обещают пасмурную погоду.
31 августа 2023, 05:21
Куда сходить с ребенком в Красноярске 1 сентября
30 августа 2023, 11:44
1 «С»: в красноярской школе набралось 18 первых классов
30 августа 2023, 01:11
Розы по 400: сколько стоят букеты к 1 сентября и как выросли цены? Узнали в цветочных
29 августа 2023, 12:49
В красноярских школах пройдут учения, а 1 сентября запретят квадрокоптеры
28 августа 2023, 11:53

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