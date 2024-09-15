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Сентябрь
«Кусок головы оторван». В Красноярске произошла страшная авария со столбом
15 сентября, 10:17
В красноярских магазинах ждут повышения цен на сигареты и вейпы. Когда и на сколько?
11 сентября, 02:38
В Красноярске студент выпал из здания СибГУ и погиб
9 сентября, 09:52
Июнь
В Красноярском крае усыпили напавших на девочку собак
В Игарке Красноярского края усыпили двоих собак, которые напали на 11-летнюю девочку.
25 июня, 06:47
Электричка насмерть сбила бабушку под Красноярском. Она не успела перебежать
В Емельяновском районе электричка насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку. Это произошло накануне вечером, 23 июня.
24 июня, 06:14
В Красноярске парень выпал с 19 этажа
В Красноярске из окна многоэтажного дома на Лесников выпал 23-летний парень.
20 июня, 04:53
СК рассказал, что делал пенсионер после убийства внучки и правнучки в Красноярске
10 июня, 09:41
В Красноярске женщина выпала из окна и погибла
В Красноярске из окна многоэтажки на Дубровинского выпала 46-летняя женщина.
10 июня, 09:21
Суслики погибли: как VK fest и другие фестивали на острове Татышев влияют на зверей?
10 июня, 07:20
Май
В Красноярске поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. Жуткий кадр с места
В Красноярске на перегоне станций Енисей — Злобино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло 17 мая около 8:30 утра.
17 мая, 06:43
В Красноярске парень избил выпивающего на улице мужчину
Парень избил мужчину в одном из дворов. Это сняли на видео и выложили в соцсети.
13 мая, 10:04
Женщина случайно задавила мужа. Ему стало плохо, и она хотела помочь
13 мая, 07:27
Апрель
В Красноярске насмерть сбили женщину у кладбища Бадалык
В Красноярске на Енисейском тракте около кладбища Бадалык сегодня утром, 27 апреля, произошла смертельная авария.
27 апреля, 06:19
В Шерегеше пьяный полицейский сбил троих жителей Красноярского края — двое погибли
22 апреля, 13:14
Избитая у бара в центре Красноярска девушка отказалась писать заявление на напавших
10 апреля, 09:13
Красноярцы ходят к сексологам. Почему?
3 апреля, 10:15
В Красноярске на территории БСМП нашли «оттаявший труп» женщины
3 апреля, 02:53
В Красноярском крае мужчина застрелил овчарку. Видео отправили 13-летней хозяйке
В Балахтинском районе мужчина застрелил кавказскую овчарку, которая сидела на цепи. Инцидент сняли на видео и отправили 13-летней хозяйке пса.
2 апреля, 12:41
Март
Двое человек погибли в аварии с фурой на трассе. Их машину разорвало на куски
На трассе Р-255 «Сибирь» в Козульском районе Красноярского края произошла смертельная авария с участием фуры.
28 марта, 06:25
Появилось видео, как в Минусинске парень бьет девушек из-за цветных коротких стрижек
В Минусинске парень ударил двух студенток колледжа культуры за цветные короткие стрижки. Девушки рассказали подробности произошедшего.
25 марта, 12:09

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