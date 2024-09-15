60 лет Образования СССР

Красноярец забрал телефон у прохожего и отправил его в нокаут

Пьяный мужчина забрал телефон у прохожего и нокаутировал его. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом и переломами, а нападавшего — в сизо. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.