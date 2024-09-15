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60 лет Образования СССР

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2024
«Кусок головы оторван». В Красноярске произошла страшная авария со столбом
15 сентября, 10:17
В Красноярске ищут родителей потерявшегося в Солнечном 5-летнего ребенка
Жители Солнечного заметили ребенка на улице 60 лет образования СССР. Он говорил прохожим, что потерялся.
30 июля, 13:17
Красноярцы пожаловались на «ЁбиДоёби» за вонючие горы мусора под окнами
Жители Солнечного обратились в Роспотребнадзор с жалобой на службу доставки суши и роллов «ЁбиДоёби».
14 мая, 04:58
2023
Красноярец забрал телефон у прохожего и отправил его в нокаут
Пьяный мужчина забрал телефон у прохожего и нокаутировал его. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом и переломами, а нападавшего — в сизо. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
19 сентября 2023, 04:43
«А если в ребенка попадет?». В Красноярске из окна многоэтажки житель стреляет из воздушки
В красноярском Солнечном заметили жильца, стрелявшего из окна. Жители забеспоколились, что он может в кого-то попасть.
5 сентября 2023, 02:42
В Красноярске на месяц перекроют часть проспекта 60 лет Образования СССР
С вечера 15 августа будут действовать ограничения на движение транспорта по проспекту 60 лет Образования СССР.
15 августа 2023, 07:04
В Красноярске с 20 июля перекроют движение на трех улицах. Как теперь ездить?
С сегодняшнего дня, 20 июля, на трех улицах Красноярска частично перекроют движение.
20 июля 2023, 02:37
В Красноярске по проспекту 60 лет Образования СССР почти на месяц ограничат движение
В Красноярске с 27 июня ограничат движение на проспекте 60 лет Образования СССР. Об этом рассказали в мэрии.
25 июня 2023, 10:36

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