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60 лет октября

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2024
В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»
В Красноярске снова пытаются продать здание бывшего пивоваренного завода «Пикра». Объявление появилось на портале «Авито».
30 августа, 02:58
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать готовила, а дядя был в ванной
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока мама готовила еду.
16 августа, 02:26
В Красноярске сотрудники ДПС остановили водителя и заставили открыть телеграм
1 августа, 11:03
Водитель автобуса устроил аварию на правом берегу. Два человека попали в больницу
28 мая, 03:32
В Красноярске на улице умер мужчина. Ему резко стало плохо
В Красноярске на 60 лет октября нашли тело мужчины. Жителей просят помочь опознать его.
19 апреля, 03:18
Красноярские школьники нашли на мусорке замотанное скотчем тело женщины
4 апреля, 04:00
2023
На нескольких улицах укладывали асфальт во время дождя — контракт заключили еще в мае
Жители Красноярска поделились кадрами укладки асфальта на улицах во время дождя. Работы там ведутся с начала лета.
23 октября 2023, 10:00
Красноярец пожаловался на опасный ремонт на 60 лет Октября
Красноярцы продолжают жаловаться на ремонт, который идет на улице 60 лет Октября с начала лета.
13 сентября 2023, 12:10
Главврач детской поликлиники попал под уголовное дело за «бесплатный» ремонт
В Красноярске главврач детской поликлиники № 2 попал под уголовное дело. Судя по сайту больницы, подозреваемый — Владимир Упатов.
5 июля 2023, 06:29

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