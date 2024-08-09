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9 Мая

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Август
В Красноярске водитель сбил мать на глазах у детей. Они чудом не пострадали
9 августа, 04:15
Май
Вместо фейерверка на День Победы в Красноярске зажгут прожекторы
В правительстве края решили зажечь прожекторы стадионов в честь 9 Мая в Красноярске.
9 мая, 11:08
Красноярцы забрались на деревья на Красрабе, чтобы увидеть парад
В Красноярске на проспекте Красноярский рабочий проходит парад в честь 9 Мая. Некоторые жители забрались на деревья, чтобы его увидеть.
9 мая, 05:33
Двое подростков-карабинеров потеряли сознание на церемонии поднятия флага 9 Мая
9 мая, 03:36
Смотрим, как проходил День Победы в Красноярске в 45, 75 и 95 годах
9 мая, 01:30
До +25. Какая погода будет в Красноярске на 9 мая и в длинные выходные?
Публикуем прогноз погоды на 9–12 мая. Обещают, что будет тепло, но дождливо.
8 мая, 01:56
Какие улицы будут перекрыты во время парада 9 Мая и где оставить авто? Вот карта
8 мая, 01:34
Публикуем полную программу на 9 Мая в Красноярске: где и какие мероприятия будут
7 мая, 07:18
Красноярцам раздают фейковые приглашения на акцию «Бессмертный полк». Её отменили
В Красноярске начали раздавать фальшивые приглашения на шествия «Бессмертного полка».
7 мая, 03:01
В Красноярске на парад 9 Мая можно будет доехать на бесплатных автобусах
9 мая бесплатные шаттлы будут возить жителей до правого берега. Там, на проспекте Красноярский рабочий, пройдет парад.
6 мая, 06:51
Появилась программа на 9 Мая в Красноярске. Где и во сколько будет парад?
2 мая, 08:25
Апрель
В Красноярске отменили фейерверки на 1 и 9 Мая
25 апреля, 08:56
Дроны, экстремистские флаги: что нельзя приносить на парад 9 Мая в Красноярске
24 апреля, 11:49
В Красноярске отменили «Бессмертный полк» из-за «угрозы безопасности»
23 апреля, 12:23
Какие улицы перекроют в Красноярске из-за Дня Победы? Публикуем список
19 апреля, 01:14
На 9 Мая в Красноярске установят двухкилометровый периметр с досмотром
15 апреля, 12:12
Март
Парад на 9 Мая перенесли на Красноярский рабочий
26 марта, 11:10
В Красноярске парад на 9 Мая может пройти на правом берегу
В Красноярске парад на 9 Мая может пройти не на площади Революции, а на проспекте Красноярский рабочий в районе завода «Красмаш».
18 марта, 11:48
Февраль
В ГИБДД Красноярска назвали пять самых опасных перекрестков
18 февраля, 03:02
Ноябрь 2023
В Советском районе Красноярска опять блэкаут. Но сейчас локальный
В Советском районе опять отключили свет.
5 ноября 2023, 05:48

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