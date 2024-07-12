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Абаканская протока

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Июль
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
Июнь
Полиция теперь штрафует красноярцев за купание на «диких» пляжах. Люди спорят и орут
26 июня, 10:49
Май
Дети не вытерпели и пошли купаться у Предмостной площади. Их доставали спасатели
Детей, которые купались в протоке Енисея, заметили вечером 16 мая.
17 мая, 02:49
Февраль
Двое красноярцев плывут сейчас по Енисею на оторвавшейся льдине
В Красноярске очевидцы сняли на видео двух мужчин, плывущих на льдине по Енисею. Они пытаются добраться до берега при помощи палок.
27 февраля, 11:36
Октябрь 2023
Бобры повалили деревья у Абаканской протоки. Вот что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на Южном берегу и в районе острова Отдыха.
11 октября 2023, 01:27
Август 2023
Абаканская протока заросла водорослями. Только посмотрите на этот «лес»
В красноярском микрорайоне Белые росы снова зацвела Абаканская протока. В последний раз её чистили два года назад.
25 августа 2023, 12:13
В Красноярске на Абаканской протоке спасли тонущую женщину
В Красноярске на Абаканской протоке Енисея спасли тонущую жительницу.
21 августа 2023, 11:13

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