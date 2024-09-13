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Абанский район

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Два поселка могут навсегда исчезнуть с карты Красноярского края
С карты Красноярского края навсегда могут исчезнуть два поселка. Населенные пункты расположены в Абанском районе.
13 сентября, 06:18
В Красноярске мужчина упал с 22 этажа на дерево
3 августа, 11:02
Главврач получил штраф после массовых угроз медиков уволиться из-за низких зарплат
3 мая, 10:24
2023
Медикам обещали повысить стимулирующие выплаты после угроз уволиться с 1 января
29 декабря 2023, 01:38
Медики грозят массовым увольнением с 1 января — они обратились к Путину и Котюкову
27 декабря 2023, 11:31
Жительница края резала своего любимого из ревности, и он продолжал с ней жить
Жительница Красноярского края ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Теперь ее будут судить.
23 августа 2023, 11:00
Две пассажирки и водитель заживо сгорели в страшной аварии под Абаканом
В аварии под Абаканом произошла смертельная авария, погибли две пассажирки и водитель загоревшегося седана.
17 июля 2023, 10:56
Курьера арестовали за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей
Житель Абана попал под стражу за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей. Работал мужчина за 5% от этой суммы.
11 июля 2023, 08:12
В Абанском районе спасатели нашли тело утонувшего мужчины
Об утонувшем в Абанском районе мужчине стало известно 18 июня. Его тело нашли 19 числа.
20 июня 2023, 02:08

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