«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч

«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.