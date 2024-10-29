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Аэропорт

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Октябрь
Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
29 октября, 12:45
Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?
28 октября, 10:23
Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану
27 октября, 07:49
Глюкоза рассказала о задержании за наркотики и обвинила в этом влиятельного человека
23 октября, 05:17
В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск
С 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».
13 октября, 09:51
Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта
13 октября, 08:42
«1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву
12 октября, 09:16
Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч
10 октября, 09:30
Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс
Красноярский архитектор Антон Шаталов объяснил, почему рельсовый транспорт от города до аэропорта не появится «в ближайшие десять лет».
9 октября, 13:09
В аэропорту Красноярска ограничат работу взлетно-посадочной полосы. А что с рейсами?
В аэропорту Красноярска до 28 октября ограничат работу взлетно-посадочной полосы
4 октября, 12:14
Сентябрь
Главный вход в аэропорт Красноярск закрыли на ремонт. Как теперь войти?
Главный вход в аэропорт Красноярск закрыли на ремонт. Для пассажиров сделали резервный вход.
26 сентября, 13:12
Красноярцам нужно быть в аэропорту за 5 часов до рейса в Москву на двухэтажном Boeing
22 сентября, 02:55
Облаву на «бомбил» устроили у аэропорта Красноярска: треть работала нелегально
18 сентября, 09:57
«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
15 сентября, 04:04
В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана
В аэропорту Красноярск утром 13 сентября задержали 7 рейсов. Все из-за густого тумана.
13 сентября, 01:49
Рейс из Красноярска на Хайнань отменили из-за супертайфуна «Яги»
6 сентября, 02:27
Август
В Красноярском крае белый медведь пробрался на аэродром и кинулся на рабочих
26 августа, 01:28
Опоздавший пассажир решил лететь в багажном отсеке самолета до Норильска
В Москве задержали рейс в Норильск из-за пассажира, который тайком пробрался в багажный отсек. Мужчина перепутал самолеты.
20 августа, 09:19
Красноярскому аэропорту выставили иск за птиц на взлетной полосе
16 августа, 09:30
Июль
Самолет Красноярск — Петербург экстренно сел в Екатеринбурге. Пассажирке стало плохо
Летевший из Красноярска в Петербург самолет сел в Екатеринбурге из-за резкого ухудшения самочувствия у одной из пассажирок.
25 июля, 01:44

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