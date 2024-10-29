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Аэропорт Красноярска

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Октябрь
Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
29 октября, 12:45
Сентябрь
Рейс из Красноярска на Хайнань отменили из-за супертайфуна «Яги»
6 сентября, 02:27
Июль
Пассажиры экстренно севшего самолета из Индии вылетели в США
20 июля, 02:52
Спят на полу и не могут купить воду. Пассажиры экстренно севшего самолета из Индии застряли в красноярском аэропорту
19 июля, 05:13
Май
В аэропорту Красноярска попросили пассажиров приезжать заранее. Почему?
18 мая, 08:04
Март
Куда из Красноярска можно улететь весной и летом
30 марта, 03:42
Авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты из Красноярска в Москву
Авиакомпании России готовы вернуть деньги за билеты по маршруту Красноярск — Москва.
23 марта, 12:01
В аэропорту и на вокзале Красноярска ввели «максимальный уровень безопасности»
После теракта в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности, в том числе в аэропорту Красноярска.
23 марта, 03:19
Из Красноярска возобновят прямые рейсы в Махачкалу. Сколько стоит билет?
Авиакомпания Nordwind возобновит прямые регулярные перелеты из Красноярска в Махачкалу. Рейсы стартуют с 29 апреля.
1 марта, 02:05
Февраль
В Красноярске заметили снижение цен на рейсы в Таиланд
Вот сколько стоит поехать из Красноярска в Бангкок или Пхукет на пару недель.
28 февраля, 07:23
В аэропорту Красноярска задержали несколько рейсов. В городе сильный ветер
В аэропорту Красноярска с утра 10 февраля оказались задержаны несколько рейсов на вылет и прилет.
10 февраля, 04:47
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. И не только
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. На втором этаже запустят 16 дополнительных стоек регистрации. Это связано с возросшим пассажиропотоком аэропорта.
9 февраля, 05:54
Январь
Красноярцы двое суток не могли вылететь из Новокузнецка. Люди спали в аэропорту
Красноярцы двое суток не могли вылететь из новокузнецкого аэропорта. Официальная причина — непогода, а точнее, резкий перепад температур.
17 января, 04:15
Усс предложил аэропорту вместо «Доширака» показывать соцрекламу для бойцов СВО
13 января, 11:49
В аэропорту Красноярска ответили на критику Усса о рекламе «Доширака»
13 января, 03:15
Усс раскритиковал рекламу «Доширака» в аэропорту Красноярска
12 января, 12:34

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