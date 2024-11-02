Красноярский военный стал курьером у мошенников. Суд не стал его сажать

В Красноярске осудили сержанта запаса по фамилии Кухаренко за мошенничество. Он как курьер забрал у 89-летней женщины 478 тысячи рублей и планировал передать их мошенникам.