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Аферисты

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2024
Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»
Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества. О ней рассказали полицейские. Людям звонят якобы из поликлиники и предлагают скачать приложение для прохождения дополнительных обследований.
2 ноября, 07:59
Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей
59-летний машинист из Красноярска отдал мошенникам 2,9 миллиона рублей. Все началось с того, что он хотел обменять валюту, рассказали в краевой прокуратуре.
19 октября, 03:54
Красноярка перевела аферистам 1 миллион и смогла вернуть деньги обратно
Жительница Красноярска смогла вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Пенсионерка перевела злоумышленникам около 1 миллиона рублей.
21 августа, 07:24
«Это же понарошку». 9-летняя красноярка перевела аферистам 600 тысяч. Ей обещали бонусы в игре
В Красноярске 9-летняя девочка перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Она хотела получить бонусы в игре.
12 июня, 01:47
В Красноярске мошенники стали красть деньги с помощью зеркальных аккаунтов
В МВД края сообщили о новой схеме мошенничества. Аферисты создают зеркальные аккаунты других людей и через них выманивают деньги.
24 апреля, 02:17
Учительница отдала аферистам 3 млн. Пугали переводом денег «за границу» и уголовкой
В Красноярске 55-летняя учительница отдала 3,2 миллиона рублей мошенникам. Её пугали переводом средств «за границу» и уголовным делом.
14 апреля, 05:51
Житель Красноярского края потерял на фейковой бирже больше четырех миллионов рублей
В Курагинском районе Красноярского края 43-летний мужчина потерял на фейковой бирже 4,5 миллиона рублей. Деньги ушли мошенникам.
17 февраля, 10:28
У красноярки взломали аккаунт на «Госуслугах» и скопировали ее личные данные
Красноярка предупредила о новом виде мошенничества. Аферист позвонил девушке под видом оператора сотовой связи и предложил дешевый тариф.
9 февраля, 12:54
Жители Красноярского края отдали мошенникам больше 57 млн рублей за неделю
Стало известно, что за прошедшую неделю от уловок мошенников пострадали 249 жителей Красноярского края. Общий ущерб составил 57,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре края.
3 февраля, 08:38
Телефонные мошенники пытались обмануть губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков после заседания коллегии краевой полиции рассказал журналистам, как его пытались развести телефонные мошенники.
20 января, 03:11
Красноярский военный стал курьером у мошенников. Суд не стал его сажать
В Красноярске осудили сержанта запаса по фамилии Кухаренко за мошенничество. Он как курьер забрал у 89-летней женщины 478 тысячи рублей и планировал передать их мошенникам.
16 января, 10:32
2023
Узнают информацию через детей: в Красноярске появилась новая схема мошенничества
В МВД края сообщили о новой схеме мошенничества. Аферисты входят в доверие к детям и узнают у них подробности из жизни семьи, чтобы использовать эту информацию в дальнейшем.
16 октября 2023, 09:53
Появился новый вид мошенничества с оплатой по QR-коду
Некоторые банки внедрили систему, по которой клиент в мобильном приложении может сгенерировать QR-код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться мошенники.
27 апреля 2023, 01:38

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